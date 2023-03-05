Долгий процесс, но он того стоит! Как приготовить вяленое мясо дома

Вяленое мясо является одной из популярных закусок для вечеринок с друзьями. Его можно добавить в мясную тарелку. Кроме этого, можно сделать эту мясную тарелку из вяленого мяса, но приготовленного из разных видов и разными способами.
Такое мясо отлично подойдет в дорогу, ведь хранится дольше свежего или некоторых колбасных изделий. Вяленое мясо готовят с помощью природных консервантов — специй и приправ. Именно поэтому оно получается вкусным и безвредным.
Технологию приготовления вяленого мяса может освоить каждый. Нужно следовать всем инструкциям. Мы расскажем, как приготовить вяленое мясо дома.
Существует три способа вяления мяса: мокрый, сухой, комбинированный.
Существует три способа вяления мяса: мокрый, сухой, комбинированный.
В первом способе мясо замачивают в растворе на несколько дней. Затем его нужно вытащить и поставить под гнет на один час, чтобы удалить лишнюю влагу.
В сухом способе мясо полностью засыпают солью и ждут несколько суток. Затем его следует промыть и просушить.
Комбинированный способ вяления мяса предполагает сочетание предыдущих двух. Но он нуждается в большем времени, усилиях и внимании.
Комбинированный способ вяления мяса предполагает сочетание предыдущих двух. Но он нуждается в большем времени, усилиях и внимании.
Ингредиенты для вяленой свинины:
Мясо держать в растворе до 10 мин, периодически переворачивая.
Мясо держать в растворе до 10 мин, периодически переворачивая.
Мясо нужно положить в холодное место в холодильнике и оставить на 17 суток.
Не забывай проверять состояние пергамента. Если он намокнет, его нужно сменить сухим.
Не забывай проверять состояние пергамента. Если он намокнет, его нужно сменить сухим.
Через пять дней пергамент должен перестать мокнуть. Через 17 дней можно наслаждаться вяленым мясом и угощать друзей.
Ингредиенты для вяленой говядины:
Есть блюда, которые готовятся из сырого мяса. Но нужно правильно его выбирать и обрабатывать. Ранее мы рассказывали, как приготовить тартар из говядины.
А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!