Долгий процесс, но он того стоит! Как приготовить вяленое мясо дома

Вяленое мясо является одной из популярных закусок для вечеринок с друзьями. Его можно добавить в мясную тарелку. Кроме этого, можно сделать эту мясную тарелку из вяленого мяса, но приготовленного из разных видов и разными способами.

Такое мясо отлично подойдет в дорогу, ведь хранится дольше свежего или некоторых колбасных изделий. Вяленое мясо готовят с помощью природных консервантов — специй и приправ. Именно поэтому оно получается вкусным и безвредным.

Технологию приготовления вяленого мяса может освоить каждый. Нужно следовать всем инструкциям. Мы расскажем, как приготовить вяленое мясо дома.

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Способы приготовления вяленого мяса

Существует три способа вяления мяса: мокрый, сухой, комбинированный.

В первом способе мясо замачивают в растворе на несколько дней. Затем его нужно вытащить и поставить под гнет на один час, чтобы удалить лишнюю влагу.

В сухом способе мясо полностью засыпают солью и ждут несколько суток. Затем его следует промыть и просушить.

Комбинированный способ вяления мяса предполагает сочетание предыдущих двух. Но он нуждается в большем времени, усилиях и внимании.

Как приготовить вяленую свинину

Ингредиенты для вяленой свинины:

свинина — 2 кг

соль — 600 г

перец черный молотый — 1 ст. л.

перец красный молотый — 1 ч. л.

чеснок, зубчики — 3 шт.

уксус винный — 1 л

смесь трав — 1 ст. л.

розмарин сушеный — 1 ч. л.

кориандр молотый

Приготовление вяленой свинины

В первую очередь нужно хорошо промыть мясо и просушить его салфетками. Положить в миску и посыпать солью со всех сторон.

Засоленное мясо держать в прохладном месте трое суток . Большую роль в вяленом мясе играют пропорции. Если ты возьмешь кусок меньше 2 кг, его нужно меньше держать в соли.

. Большую роль в вяленом мясе играют пропорции. Если ты возьмешь кусок меньше 2 кг, его нужно меньше держать в соли. Когда пройдет трое суток, мясо нужно достать из соли и промыть. Затем положить в миску с винным уксусом, тремя зубчиками чеснока, солью и приправами.

Мясо держать в растворе до 10 мин, периодически переворачивая.

Далее нужно приготовить присыпку из специй. Можно соединить несколько видов перца или взять готовую Смесь перцев.

Мясо достать из рассола, просушить и положить на пергамент. Обвалять его в специях. Сверху можно посыпать розмарином.

Затем завернуть приправленное мясо в пергамент, чтобы придать удобную форму для нарезки. При необходимости можно перевязать нитью.

Мясо нужно положить в холодное место в холодильнике и оставить на 17 суток.

Не забывай проверять состояние пергамента. Если он намокнет, его нужно сменить сухим.

Через пять дней пергамент должен перестать мокнуть. Через 17 дней можно наслаждаться вяленым мясом и угощать друзей.

Как приготовить вяленую говядину

Ингредиенты для вяленой говядины:

вырезка говядины — 1 кг

соль — 70 г + 1 ч. л.

пажитник — 5 ч. л.

паприка — 3 ч. л.

сухой чеснок — 2 ч. л.

кайенский перец — 2-3 шт.

Приготовление вяленой говядины

Мясо хорошо натереть солью со всех сторон, завернуть в пищевую пленку и положить в стеклянную емкость в холодильник на три дня. Каждый день нужно доставать мясо, снова натирать солью и сливать жидкость. Затем положить говядину в миску с холодной водой и оставить вымачиваться на три часа. Решетки в духовке накрыть бумажными полотенцами, выложить мясо, сверху еще раз застелить полотенца и поставить разделочную доску вместе с грузом. В таком положении мясо должно провести час-полтора. Затем перевязать мясо нитью и подвесить в холодном помещении на трое суток. Подготовить смесь специй, добавить немного кипятка, чтобы получилась густая паста. Когда смесь остынет, намазать ею говядину. Периодически обновлять слой, чтобы мясо хорошо пропиталось, и оставить на полторы-две недели. После этого можно нарезать вяленую говядину и угощать родных.

Есть блюда, которые готовятся из сырого мяса. Но нужно правильно его выбирать и обрабатывать. Ранее мы рассказывали, как приготовить тартар из говядины.

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