Довгий процес, але він того вартує! Як приготувати в’ялене м’ясо вдома

В’ялене м’ясо є однією з популярних закусок для вечірок з друзями. Його можна додати до м’ясної тарілки. Крім цього, можна зробити цю м’ясну тарілку з в’яленого м’яса, але приготованого з різних видів та різними способами.
Таке м’ясо чудово підійде в дорогу, адже зберігається довше, ніж свіже або деякі ковбасні вироби. В’ялене м’ясо готують за допомогою природних консервантів — спецій та приправ. Саме тому воно виходить смачним та не шкідливим.
Технологію приготування в’яленого м’яса може освоїти кожен. Треба дотримуватися усіх інструкцій. Ми розповімо, як приготувати в’ялене м’ясо вдома.
Існує три способи в’ялення м’яса: мокрий, сухий, комбінований.
Існує три способи в’ялення м’яса: мокрий, сухий, комбінований.
У першому способі м’ясо замочують у розчині на кілька діб. Потім його треба витягнути та поставити під гніт на одну годину, щоб видалити зайву вологу.
У сухому способі м’ясо повністю засипають сіллю та чекають кілька діб. Потім його треба промити та просушити.
Комбінований спосіб в’ялення м’яса передбачає поєднання попередніх двох. Але він потребує більше часу, зусиль та уваги.
Комбінований спосіб в’ялення м’яса передбачає поєднання попередніх двох. Але він потребує більше часу, зусиль та уваги.
Інгредієнти для в’яленої свинини:
М’ясо тримати у розчині до 10 хв, періодично перевертаючи.
М’ясо тримати у розчині до 10 хв, періодично перевертаючи.
М’ясо треба покласти у прохолодне місце у холодильнику і залишити на 17 діб.
Не забувай перевіряти стан пергаменту. Якщо він намокне, його треба змінити на сухий.
Не забувай перевіряти стан пергаменту. Якщо він намокне, його треба змінити на сухий.
Через п’ять днів пергамент повинен перестати мокнути. За 17 днів можна насолоджуватися в’яленим м’ясом та пригощати друзів.
Інгредієнти для в’яленої яловичини:
Є страви, які готуються з сирого м’яса. Але треба правильно його вибирати та обробити. Раніше ми розповідали, як приготувати тартар з яловичини.
А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!