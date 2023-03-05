Довгий процес, але він того вартує! Як приготувати в’ялене м’ясо вдома

В’ялене м’ясо є однією з популярних закусок для вечірок з друзями. Його можна додати до м’ясної тарілки. Крім цього, можна зробити цю м’ясну тарілку з в’яленого м’яса, але приготованого з різних видів та різними способами.

Таке м’ясо чудово підійде в дорогу, адже зберігається довше, ніж свіже або деякі ковбасні вироби. В’ялене м’ясо готують за допомогою природних консервантів — спецій та приправ. Саме тому воно виходить смачним та не шкідливим.

Технологію приготування в’яленого м’яса може освоїти кожен. Треба дотримуватися усіх інструкцій. Ми розповімо, як приготувати в’ялене м’ясо вдома.

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Способи приготування в’яленого м’яса

Існує три способи в’ялення м’яса: мокрий, сухий, комбінований.

У першому способі м’ясо замочують у розчині на кілька діб. Потім його треба витягнути та поставити під гніт на одну годину, щоб видалити зайву вологу.

У сухому способі м’ясо повністю засипають сіллю та чекають кілька діб. Потім його треба промити та просушити.

Комбінований спосіб в’ялення м’яса передбачає поєднання попередніх двох. Але він потребує більше часу, зусиль та уваги.

Як приготувати в’ялену свинину

Інгредієнти для в’яленої свинини:

свинина — 2 кг

сіль — 600 г

перець чорний мелений — 1 ст. л.

перець червоний мелений — 1 ч. л.

часник, зубчики — 3 шт.

оцет винний — 1 л

суміш трав — 1 ст. л.

розмарин сушений — 1 ч. л.

коріандр мелений

Приготування в’яленої свинини

Насамперед треба добре промити м’ясо та просушити його серветками. Покласти його у миску та посипати сіллю з усіх сторін.

Засолене м’ясо тримати у прохолодному місці три доби . Велику роль у в’ялені м’яса відіграють пропорції. Якщо ти візьмеш шматок менший, ніж 2 кг, його треба менше тримати у солі.

Коли мине три доби, м’ясо треба дістати з солі та промити. Потім покласти у миску з винним оцтом, трьома зубчиками часнику, сіллю та приправами.

М’ясо тримати у розчині до 10 хв, періодично перевертаючи.

Далі треба приготувати присипку зі спецій. Можна поєднати кілька видів перцю або взяти готову Суміш перців.

М’ясо дістати з розсолу, просушити та покласти на пергамент. Обваляти його у спеціях. Зверху можна посипати розмарином.

Потім загорнути приправлене м’ясо у пергамент, щоб придати зручну форму для нарізки. За потреби можна перев’язати ниткою.

М’ясо треба покласти у прохолодне місце у холодильнику і залишити на 17 діб.

Не забувай перевіряти стан пергаменту. Якщо він намокне, його треба змінити на сухий.

Через п’ять днів пергамент повинен перестати мокнути. За 17 днів можна насолоджуватися в’яленим м’ясом та пригощати друзів.

Як приготувати в’ялену яловичину

Інгредієнти для в’яленої яловичини:

вирізка яловичини — 1 кг

сіль — 70 гр + 1 ч. л.

пажитник — 5 ч. л.

паприка — 3 ч. л.

сухий часник — 2 ч. л.

кайенский перець — 2-3 шт.

Приготування в’яленої яловичини

М’ясо добре натерти сіллю з усіх сторін, загорнути у харчову плівку та покласти у скляній місткості до холодильника на три дні. Щодня треба діставати м’ясо, знову натирати сіллю і зливати рідину. Потім покласти яловичину в миску з холодною водою і залишити вимочуватися на три години. Решітку в духовці накрити паперовими рушниками, викласти м’ясо, зверху ще раз застелити рушники та поставити обробну дошку разом з вантажем. У такому положенні м’ясо повинно провести годину-півтори. Потім перев’язати м’ясо ниткою і підвісити в холодному приміщенні на три доби. Підготувати суміш спецій, додати трохи окропом, щоб вийшла густа паста. Коли суміш охолоне, намазати нею яловичину. Періодично оновлювати шар, щоб м’ясо добре просочилося, і залишити на півтора-два тижні. Після цього можна нарізати в’ялену яловичину та пригощати рідних.

Є страви, які готуються з сирого м’яса. Але треба правильно його вибирати та обробити. Раніше ми розповідали, як приготувати тартар з яловичини.

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