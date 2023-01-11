Відчуй цей французький смак! Рецепт тартару з яловичини від Володимира Ярославського

Тартар — це французька страва з сирого рубаного м’яса. Спершу це може налякати, бо як їсти сире м’ясо? Але правильно приготований тартар безпечний та дуже смачний.

Переважно до страви додають яйце, часник, цибулю та каперси. Але з часом з’явилось безліч рецептів тартару, є навіть з риби, грибів та веганські.

Шеф-кухар та суддя проекту МастерШеф Володимир Ярославський розповів, як приготувати тартар з яловичини.

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Він запевняє, що головне у цій страві — якісне м’ясо. При цьому використовується лише яловичина.

— Краще використовувати яловичину для стейків, витриману: сухого чи вологого дозрівання. Можна брати заморожену вирізку лопаткової або задньої частини. Це дуже важливо — безпека харчування, — наголошує він. А показником хорошого тартару є ручна нарізка.

Рецепт тартару з яловичини

Інгредієнти для тартару:

м’ясо яловичини — 150 г

корнішони — 20 г

каперси — 10 г

цибуля шалот або червона — 12 г

діжонська гірчиця — 5 г

жовток курячий — 1 шт. (перепелиний — 2 шт.)

вустерський соус — 2 г

оливкова олія — 15 г

сіль та чорний перець

кетчуп — 12 г

соус Табаско — пару крапель

Приготування тартару з яловичини

М’ясо треба нарізати кубиком 5 мм. Інші інгредієнти — способом брюнуаз (кубиком, меншим за 3 мм).

Висипати усі інгредієнти в миску, додати жовток та добре перемішати. Викласти тартар за допомогою спеціальної форми-кільця або власноруч сформувати кульку. Тартар можна викласти на тости й посипати зверху пармезаном.

Після яскравого французького тартару треба продовжувати свою подорож смаками різних країн. Раніше ми розповідали, як приготувати бельгійські вафлі.

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