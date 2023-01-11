Відчуй цей французький смак! Рецепт тартару з яловичини від Володимира Ярославського

Тартар — це французька страва з сирого рубаного м’яса. Спершу це може налякати, бо як їсти сире м’ясо? Але правильно приготований тартар безпечний та дуже смачний.
Переважно до страви додають яйце, часник, цибулю та каперси. Але з часом з’явилось безліч рецептів тартару, є навіть з риби, грибів та веганські.
Шеф-кухар та суддя проекту МастерШеф Володимир Ярославський розповів, як приготувати тартар з яловичини.
Він запевняє, що головне у цій страві — якісне м’ясо. При цьому використовується лише яловичина.
— Краще використовувати яловичину для стейків, витриману: сухого чи вологого дозрівання. Можна брати заморожену вирізку лопаткової або задньої частини. Це дуже важливо — безпека харчування, — наголошує він. А показником хорошого тартару є ручна нарізка.
Інгредієнти для тартару:
М’ясо треба нарізати кубиком 5 мм. Інші інгредієнти — способом брюнуаз (кубиком, меншим за 3 мм).
Висипати усі інгредієнти в миску, додати жовток та добре перемішати. Викласти тартар за допомогою спеціальної форми-кільця або власноруч сформувати кульку. Тартар можна викласти на тости й посипати зверху пармезаном.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Volodymyr Yaroslavskyi (@yaroslavskyi_vova)
Публикация от Volodymyr Yaroslavskyi (@yaroslavskyi_vova)
Після яскравого французького тартару треба продовжувати свою подорож смаками різних країн. Раніше ми розповідали, як приготувати бельгійські вафлі.
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