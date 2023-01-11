Їжа та рецепти

Відчуй цей французький смак! Рецепт тартару з яловичини від Володимира Ярославського

Богдана Макалюк, редакторка сайту 11 Січня 2023, 16:00
Як приготувати тартар з яловичини: рецепт Володимира Ярославського
Фото: Pexels

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