Почувствуй этот французский вкус! Рецепт тартара из говядины от Владимира Ярославского

Тартар — это французское блюдо из сырого рубленого мяса. Сначала это может испугать, потому что как есть сырое мясо? Но правильно приготовленный тартар безопасный и очень вкусный.

Преимущественно в блюдо добавляют яйцо, чеснок, лук и каперсы. Но со временем появилось множество рецептов тартара, есть даже из рыбы, грибов и веганские.

Шеф-повар и судья проекта Мастер Шеф Владимир Ярославский рассказал, как приготовить тартар из говядины.

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Он уверяет, что главное в этом блюде — качественное мясо. При этом используется только говядина.

— Лучше использовать говядину для стейков, выдержанную: сухого или влажного созревания. Также можно брать замороженную вырезку лопаточной или задней части. Это очень важно — безопасность питания, — отмечает он. А показателем хорошего тартара является ручная нарезка.

Рецепт тартара из говядины

Ингредиенты для тартара:

мясо говядины — 150 г

корнишоны — 20 г

каперсы — 10 г

лук шалот или красный — 12 г

дижонская горчица — 5 г

желток куриный — 1 шт. (перепелиный — 2 шт.)

вустерский соус — 2 г

оливковое масло — 15 г

соль и черный перец

кетчуп — 12 г

соус Табаско — пару капель

Приготовление тартара из говядины

Мясо нужно нарезать кубиком 5 мм. Другие ингредиенты — способом брюнуаз (кубиком менее 3 мм).

Высыпать ингредиенты в миску, добавить желток и хорошо перемешать. Выложить тартар с помощью специальной формы-кольца или самостоятельно сформировать шар. Тартар можно выложить на тосты и посыпать сверху пармезаном.

После яркого французского тартара нужно продолжать свое путешествие по вкусам разных стран. Ранее мы рассказывали, как приготовить бельгийские вафли.

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