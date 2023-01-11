Почувствуй этот французский вкус! Рецепт тартара из говядины от Владимира Ярославского

Тартар — это французское блюдо из сырого рубленого мяса. Сначала это может испугать, потому что как есть сырое мясо? Но правильно приготовленный тартар безопасный и очень вкусный.
Преимущественно в блюдо добавляют яйцо, чеснок, лук и каперсы. Но со временем появилось множество рецептов тартара, есть даже из рыбы, грибов и веганские.
Шеф-повар и судья проекта Мастер Шеф Владимир Ярославский рассказал, как приготовить тартар из говядины.
Он уверяет, что главное в этом блюде — качественное мясо. При этом используется только говядина.
— Лучше использовать говядину для стейков, выдержанную: сухого или влажного созревания. Также можно брать замороженную вырезку лопаточной или задней части. Это очень важно — безопасность питания, — отмечает он. А показателем хорошего тартара является ручная нарезка.
Ингредиенты для тартара:
Мясо нужно нарезать кубиком 5 мм. Другие ингредиенты — способом брюнуаз (кубиком менее 3 мм).
Высыпать ингредиенты в миску, добавить желток и хорошо перемешать. Выложить тартар с помощью специальной формы-кольца или самостоятельно сформировать шар. Тартар можно выложить на тосты и посыпать сверху пармезаном.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Volodymyr Yaroslavskyi (@yaroslavskyi_vova)
Публикация от Volodymyr Yaroslavskyi (@yaroslavskyi_vova)
После яркого французского тартара нужно продолжать свое путешествие по вкусам разных стран. Ранее мы рассказывали, как приготовить бельгийские вафли.
А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!