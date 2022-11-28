Чтобы разукрасить даже самый серый день: как приготовить ароматные бельгийские вафли — пошаговый рецепт

Пам’ятаєш той чудо-пристрій, який здатен випікати вафлі? Так-так, той, що тобі подарували на одне зі свят, а потім успішно про нього забули. Цей день настав — сьогодні ми готуємо на ньому бельгійські вафлі.
Запашні, пухкенькі та водночас хрусткі смаколики можуть урізнобарвити навіть найсіріший день. Відчуваю, що в тебе вже міг з’явитись апетит.
Тому все одно, чи сніданок це, або ж пізня вечеря — можна потішити себе ароматним десертом.
Та іноді так хочеться приготувати солодощі, які ще й будуть хоча б трошки корисними. Таким може стати випічка з фруктів, яка не потребує додаткових підсолоджувачів. Тому читай рятівний рецепт бананового кексу.
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