Чтобы разукрасить даже самый серый день: как приготовить ароматные бельгийские вафли — пошаговый рецепт

Пам’ятаєш той чудо-пристрій, який здатен випікати вафлі? Так-так, той, що тобі подарували на одне зі свят, а потім успішно про нього забули. Цей день настав — сьогодні ми готуємо на ньому бельгійські вафлі.

Запашні, пухкенькі та водночас хрусткі смаколики можуть урізнобарвити навіть найсіріший день. Відчуваю, що в тебе вже міг з’явитись апетит.

Тому все одно, чи сніданок це, або ж пізня вечеря — можна потішити себе ароматним десертом.

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Інгредієнти для бельгійських вафель

борошно — 200 грамів

вершкове масло — 120 грамів

сметана — 150 мілілітрів

цукор — 80 мілілітрів

яйця — 2 штуки

ванільний цукор — 10 грамів

розпушувач — 1 чайна ложка

Спосіб приготування бельгійських вафель

Насамперед необхідно змішати яйця з цукром, а потім додати до них сметану. Далі розтопити масло та влити його в яєчну масу. Після цього додати просіяне через сито борошно, ванільний цукор, розпушувач та розмішати до однорідної консистенції. Поки тісто відпочиває, необхідно увімкнути вафельницю. Часто виробники можуть писати, що її покриття антипригарне, але все ж таки ліпше трохи змастити його рослинною олією або маленьким шматочком вершкового масла. Коли пристрій нагріється, можна викладати дві-три столові ложки тіста на кожну половинку вафельниці. Випікати вафлі варто близько восьми хвилин, але потрібно також слідкувати, щоб вони були золотавого кольору — це буде означати, що вони точно готові. Подавати вафлі можна як гарячими, так і холодними — з сиропами, кремами, збитими вершками, морозивом, шоколадом та різноманітними фруктами. Все залежить тільки від твоїх побажань.

Та іноді так хочеться приготувати солодощі, які ще й будуть хоча б трошки корисними. Таким може стати випічка з фруктів, яка не потребує додаткових підсолоджувачів. Тому читай рятівний рецепт бананового кексу.

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