Бананы становятся тусклыми и мягкими? Лови спасительный рецепт бананового кекса

Как часто ты утилизируешь бананы, которые стали мягкими и потускнели? Однако выбрасывать их не стоит, ведь они на пике своей сладости и спелости.

Возможно, есть такой банан уже не очень приятно, но для выпечки такая консистенция — идеальная. Шеф-повар Валентина Саенко поделилась любимым зимним рецептом бананового кекса.

Фишка этого кекса — мягкие бананы. Чем мягче они будут, тем вкуснее удастся выпечка.

Для небольшой порции тебе понадобится всего несколько бананов. Если же ты хочешь приготовить больше, просто заморозь спелые бананы, пока не соберешь необходимое количество.

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Ингредиенты

Бананы — 3–4 шт. (один из них можно использовать для декора, но это необязательно)

Сахар — 200 г

Сливочное масло мягкое — 120 г

Яйца — 2 шт.

Мука — 250 г

Сода — 1 ч. л.

Можно добавить шоколад и орешки

Приготовление

Мягкое масло нужно смешать с сахаром с помощью миксера. В смесь добавь яйца и снова взбей. Теперь брось измельченные бананы, а затем муку с содой и хорошо перемешай, пока не получишь однородной консистенции.

Если хочешь использовать шоколад или орехи, то часть можно добавить в тесто и хорошо перемешать, а остальную — оставить для финального этапа.

Итак, когда тесто готово, вылей его в подготовленную форму, смазанную маслом и присыпанную мукой. Если хочешь украсить кекс еще одним бананом, разрежь его пополам и положи сверху в форму.

После этого перемести будущий кулинарный шедевр в разогретую духовку. Выпекай при 180 °С примерно час.

Если ты привык(-ла), что выпечка готова, когда ничего не остается на зубочистке, то здесь есть определенное отличие. Кекс должен быть достаточно влажным.

После выпекания достань его из духовки, дай немного остыть и только тогда можно доставать кекс из формы, украшать и пробовать.

Если для выпечки в духовке нет времени из-за постоянных отключений электроэнергии, можно приготовить сладкий кекс с бананом за пять минут в микроволновке.

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