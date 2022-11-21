Банани починають тьмяніти й м’якшати? Лови рятівний рецепт бананового кексу

Як часто ти утилізуєш банани, які стали м’якими та потьмяніли? Однак викидати їх не варто, адже вони на піку своєї солодкості та стиглості.

Можливо, їсти такий банан уже не надто приємно, та для випічки така консистенція — ідеальна. Шеф-кухарка Валентина Саєнко поділилася улюбленим зимовим рецептом бананового кексу.

Фішка цього кексу — це м’які банани. Чим м’якшими вони будуть, тим смачнішою вдасться випічка.

Для маленької порції тобі знадобиться всього кілька бананів. Якщо ж ти хочеш приготувати більше, просто заморозь стиглі банани, доки не назбираєш необхідну кількість.

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Інгредієнти

Банани — 3–4 шт. (один з них можна використати для декору, але це не обов’язково)

Цукор — 200 г

Масло м’яке — 120 г

Яйця — 2 шт.

Борошно — 250 г

Сода — 1 ч. л.

Можна додати шоколад та горішки

Приготування

М’яке масло треба змішати з цукром за допомогою міксера. До суміші додай яйця і знову збий. Тепер вкинь подрібнені банани, а потім борошно з содою та гарно перемішай, допоки не отримаєш однорідної консистенції.

Якщо ти хочеш використати шоколад чи горіхи, то частину можна додати до тіста і гарно перемішати, а іншу — лишити для фінального етапу.

Отож, коли тісто готове, вилий його в підготовлену форму, змащену маслом і присипану борошном. Якщо хочеш прикрасити кекс ще одним бананом, розріж його навпіл та поклади зверху, одразу у форму.

Після цього перемісти майбутній кулінарний шедевр у розігріту духовку. Випікай при 180 °С приблизно годину.

Якщо ти звик(-ла), що випічка готова, коли нічого не залишається на зубочистці, то тут є певна відмінність. Кекс має залишитись досить вологим.

Після випікання дістань його з духовки, дай трішки охолонути, й тільки тоді можна діставати кекс із форми, прикрашати та куштувати.

Якщо ж для випічки в духовці немає часу через постійні відключення електроенергії, можна зготувати солодкий кекс з бананом за п’ять хвилин у мікрохвильовці.

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