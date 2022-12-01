Апетитна та поживна рулька в пиві — рецепт м’ясної страви на святковий стіл

Під час війни людям усе одно хочеться справжнього й теплого свята в родинному колі. Тому з наближенням Нового року та Різдва українці все частіше задумуються, що ж такого особливого приготувати для застілля.

Одним з варіантів може бути соковита м’ясна рулька в пиві. Шеф-кухарка Валентина Саєнко поділилась власним рецептом цієї смачної страви.

Рулька в пиві: інгредієнти

Рулька — 1 шт.

Пиво світле — 1,5 л

Часник — 1 голівка

Цибуля — 1 шт.

Морква — 1 шт.

Сіль, перець, лавровий лист і та інші спеції за бажанням

Спосіб приготування

Замочи рульку в холодному розсолі на ніч. Для цього додай до літра води приблизно 60 г солі. Так м’ясо добре просолиться, але не пересолиться. І його легко буде відмити від зайвого бруду. Зранку дістань та почисть ножем рульку. Дрібно наріж часник і додай усі улюблені спеції. Замаринуй рульку. Замотай її у плівку та постав у холодильник на день. Потім дістань рульку та поклади в тару для запікання. Додай туди почищену та нарізану навпіл цибулю, нарізану великими шматками моркву, трави, лавровий лист, трішки солі та перцю (якщо їх не було в маринаді). Залий страву пивом, накрий фольгою і тушкуй три – чотири години за температури 170°C. Потім зніми фольгу і дай м’ясу час трішки підрум’янитись. Подавай рульку з пюре та овочами.

Також на святковому столі матиме чудовий вигляд французька страва жульєн. Він подається невеликими порціями, найчастіше у горщиках, у яких готувався.

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