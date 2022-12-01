Апетитна та поживна рулька в пиві — рецепт м’ясної страви на святковий стіл

Під час війни людям усе одно хочеться справжнього й теплого свята в родинному колі. Тому з наближенням Нового року та Різдва українці все частіше задумуються, що ж такого особливого приготувати для застілля.
Одним з варіантів може бути соковита м’ясна рулька в пиві. Шеф-кухарка Валентина Саєнко поділилась власним рецептом цієї смачної страви.
Фото: valya__saenko / Instagram
Також на святковому столі матиме чудовий вигляд французька страва жульєн. Він подається невеликими порціями, найчастіше у горщиках, у яких готувався.
Читай простий рецепт жульєна з куркою та грибами в духовці.
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