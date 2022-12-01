Їжа та рецепти

Апетитна та поживна рулька в пиві — рецепт м’ясної страви на святковий стіл

Олена Яковлєва, редакторка сайту 01 Грудня 2022, 12:30
Рулька в пиві: домашній рецепт від Валі Саєнко
Фото: Валентина Саєнко

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