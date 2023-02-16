Азійський стиль — соковитий смак: рецепт смачної свинячої грудинки

Приготувати свинячу грудинку так, щоб м’ясо вийшло соковитим та ніжним — справа не дуже проста. Адже це м’ясо тільки виглядає, як простий продукт. Насправді ж його смак та структуру можна легко зіпсувати.

Тому без порад професіоналів досягти ідеального м’яса ресторанного рівня складно, а часом навіть неможливо.

Добре, що учасник МастерШеф. Професіонали-3 Микола Люлько радо поділився на своїй сторінці в Instagram рецептом ніжної та соковитої свинячої грудинки в азійському стилі.

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Інгредієнти

Свиняча грудинка — 1000 г

Олія — 50 г

Цукор — 50 г

Імбир — 40 г

Порей — 100 г

Часник — 30 г

Розмарин — 5 г

Лавровий лист — 1−2 шт.

Перець чилі сухий — 2 шт.

Мірін — 150 г (не обов’язковий продукт, однак кухар все ж рекомендує його додати)

Соєвий соус — 200 г

Бульйон — 1 л

Приготування

Спершу відвари грудинку протягом 10 хв, потім дістань її та наріж на шматки бажаного розміру й форми.

Іншу каструлю постав на вогонь, налий в неї олію та додай цукор. Зачекай, доки цукор набуде коричневого відтінку, а потім додай до нього м’ясо. Смаж до золотистого кольору.

Микола Люлько на цьому етапі радить ще відокремити свинину від жиру, який утворився під час обсмажування.

Переходимо до наступного етапу. Великими шматками поріж порей, слайсами — імбир, а часник — довільно. Все разом додай у каструлю до обсмаженого м’яса та приправ інгредієнти спеціями та соусами.

Тепер залий продукти бульйоном, в якому варилося м’ясо, щоб він злегка покрив свинину. Має залишитися ще трохи бульйону. Не виливай його, він знадобиться в наступному етапі.

Вари суміш протягом двох годин на слабкому вогні. Коли бульйон буде випаровуватися, підливай в каструлю той, який лишився.

Подавати м’ясо кухар рекомендує з зеленню, наприклад, кінзою. На гарнір до цієї страви гарно підійде рис, який особливо смакуватиме, якщо його полити соусом з-під свинини.

Після такої смачної основної страви можна захотіти поласувати смачним десертом. Ще одна учасниця МастерШеф Ліза Глінська поділилася рецептом крафіна.

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