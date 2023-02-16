Азиатский стиль — сочный вкус: рецепт вкусной свиной грудинки

Приготовить свиную грудинку так, чтобы мясо получилось сочным и нежным — дело не очень простое. Такое мясо только выглядит, как простой продукт. На самом же деле его вкус и структуру можно легко испортить.
Поэтому без советов профессионалов достичь идеального мяса ресторанного уровня сложно, а часто даже невозможно.
Хорошо, что участник МастерШеф. Профессионалы-3 Николай Люлько с радостью поделился на своей странице в Instagram рецептом нежной и сочной свиной грудинки в азиатском стиле.
Сначала отвари грудинку в течение 10 мин, затем достань ее и нарежь на куски желаемого размера и формы.
Другую кастрюлю поставь на огонь, налей в нее растительное масло и добавь сахар. Подожди, пока сахар приобретет коричневый оттенок, а затем добавь к нему мясо. Жарь до золотистого цвета.
Николай Люлько на этом этапе советует отделить свинину от образовавшегося жира во время обжаривания.
Николай Люлько на этом этапе советует отделить свинину от образовавшегося жира во время обжаривания.
Переходим к следующему этапу. Крупными кусками порежь порей, слайсами — имбирь, а чеснок — произвольно. Все вместе добавь в кастрюлю к обжаренному мясу и приправь ингредиенты специями и соусами.
Теперь залей продукты бульоном, в котором варилось мясо, чтобы он слегка покрыл свинину. Должно остаться еще немного бульона. Не выливай его, он пригодится на следующем этапе.
Вари все вместе в течение двух часов на слабом огне. Когда бульон будет испаряться, подливай в кастрюлю оставшийся ранее.
Подавать мясо повар рекомендует с зеленью, например кинзой. На гарнир к этому блюду хорошо подойдет рис, который будет особенно вкусным, если его полить соусом из-под свинины.
После такого вкусного основного блюда можно захотеть полакомиться вкусным десертом. Еще одна участница МастерШеф Лиза Глинская поделилась рецептом краффина.
Не пропускай самое интересное, подписывайся на наш Telegram-канал.