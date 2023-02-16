Азиатский стиль — сочный вкус: рецепт вкусной свиной грудинки

Приготовить свиную грудинку так, чтобы мясо получилось сочным и нежным — дело не очень простое. Такое мясо только выглядит, как простой продукт. На самом же деле его вкус и структуру можно легко испортить.

Поэтому без советов профессионалов достичь идеального мяса ресторанного уровня сложно, а часто даже невозможно.

Хорошо, что участник МастерШеф. Профессионалы-3 Николай Люлько с радостью поделился на своей странице в Instagram рецептом нежной и сочной свиной грудинки в азиатском стиле.

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Ингредиенты

Свиная грудинка — 1000 г

Растительное масло — 50 г

Сахар — 50 г

Имбирь — 40 г

Порей — 100 г

Чеснок — 30 г

Розмарин — 5 г

Лавровый лист — 1–2 шт.

Перец чили сухой — 2 шт.

Мирин — 150 г (не обязательный продукт, однако повар все же рекомендует его добавить)

Соевый соус — 200 г

Бульон — 1 л

Приготовление

Сначала отвари грудинку в течение 10 мин, затем достань ее и нарежь на куски желаемого размера и формы.

Другую кастрюлю поставь на огонь, налей в нее растительное масло и добавь сахар. Подожди, пока сахар приобретет коричневый оттенок, а затем добавь к нему мясо. Жарь до золотистого цвета.

Николай Люлько на этом этапе советует отделить свинину от образовавшегося жира во время обжаривания.

Переходим к следующему этапу. Крупными кусками порежь порей, слайсами — имбирь, а чеснок — произвольно. Все вместе добавь в кастрюлю к обжаренному мясу и приправь ингредиенты специями и соусами.

Теперь залей продукты бульоном, в котором варилось мясо, чтобы он слегка покрыл свинину. Должно остаться еще немного бульона. Не выливай его, он пригодится на следующем этапе.

Вари все вместе в течение двух часов на слабом огне. Когда бульон будет испаряться, подливай в кастрюлю оставшийся ранее.

Подавать мясо повар рекомендует с зеленью, например кинзой. На гарнир к этому блюду хорошо подойдет рис, который будет особенно вкусным, если его полить соусом из-под свинины.

После такого вкусного основного блюда можно захотеть полакомиться вкусным десертом. Еще одна участница МастерШеф Лиза Глинская поделилась рецептом краффина.

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