Еда и рецепты

Нежное мясо с овощной заправкой и хмели-сунели. Как приготовить грузинское чанахи

Анастасия Грубрина, редактор сайта 31 января 2023, 18:30
Чанахі — грузинська класика: простий покроковий рецепт
Фото: Pexels

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