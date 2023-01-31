Нежное мясо с овощной заправкой и хмели-сунели. Как приготовить грузинское чанахи

В мире так много вкусных блюд из мяса! Нужно обязательно пробовать новые рецепты и блюда народов мира. Сегодня Вікна рассказывают, как приготовить традиционное грузинское мясное блюдо — чанахи. Читай в нашем материале простой рецепт, как приготовить чанахи.

Чанахи — грузинская классика: простой пошаговый рецепт

Чанахи славится своим вкусом далеко за пределами Грузии. Это блюдо похоже на украинское жаркое в горшочках, но его консистенция более жидкая, напоминает суп. Чаще всего основой для блюда чанахи является баранина.

Запеченное мясо с овощной подушкой и ароматными специями точно понравится даже привередливым гурманам. Поэтому попробуй приготовить грузинское чанахи самостоятельно по пошаговому рецепту.

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Понадобится

Баранина (или другое мясо на твой вкус) — 400 г

Картофель — 3 шт.

Лук — 1 шт.

Чеснок — 3 зубчика

Консервированная фасоль — 1 банка

Помидоры — 2 шт.

Баклажан — 1 шт.

Сладкий перец — 1 шт.

Чили — 1 шт.

Хмели-сунели и другие специи — по вкусу

Как приготовить чанахи — пошаговый рецепт

Включи духовку разогреваться до 180 °C и подготовь все ингредиенты. Помой, почисти и нарежь картошку небольшими кусочками. Нарежь баранину примерно такими же кусочками или чуть больше. В котелке или в кастрюле обжарь баранину до корочки по две минуты с каждой стороны. В котелок добавь картошку. Затем добавь консервированную фасоль и 300 мл воды. Доводи ингредиенты до кипения, а затем ставь кастрюлю или котелок в духовку на 45 минут. Для овощной подушки нарежь кубиками баклажан, помидоры, сладкий перец и лук. По желанию добавь немного перца чили. Лезвием ножа раздави зубчики чеснока. Поджарь овощи на сковороде, добавь воды и протуши 20 минут. Тушеные овощи перебей блендером, но не до состояния пасты, а чтобы овощи были ощутимыми. Овощную заправку добавь в котелок с картофелем и бараниной. Добавь специи — соль, перец, хмели-сунели. Верни котелок в духовку и туши еще 10 минут. Подавай чанахи с мелко нарезанной зеленью. Готово!

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