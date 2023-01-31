Нежное мясо с овощной заправкой и хмели-сунели. Как приготовить грузинское чанахи

В мире так много вкусных блюд из мяса! Нужно обязательно пробовать новые рецепты и блюда народов мира. Сегодня Вікна рассказывают, как приготовить традиционное грузинское мясное блюдо — чанахи. Читай в нашем материале простой рецепт, как приготовить чанахи.
Чанахи славится своим вкусом далеко за пределами Грузии. Это блюдо похоже на украинское жаркое в горшочках, но его консистенция более жидкая, напоминает суп. Чаще всего основой для блюда чанахи является баранина.
Запеченное мясо с овощной подушкой и ароматными специями точно понравится даже привередливым гурманам. Поэтому попробуй приготовить грузинское чанахи самостоятельно по пошаговому рецепту.
Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко, конечно же, знает, как приготовить вкусное чанахи в лучшей вариации.
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