Этот продукт заиграет новыми красками! Рецепт куриной печени по-берлински с яблоками и луком

Печень — очень полезный продукт. Но многие взрослые и дети не любят ее есть. А зря, потому что из этого продукта можно приготовить не только наскучивший печеночный торт, а изысканные блюда с разнообразными соусами. Так печень заиграет новыми красками, и есть высокая вероятность, что она начнет нравиться.

Кулинарный блогер Юлия Симончук поделилась рецептом печени по-берлински с яблоками и луком.

Как приготовить печень по-берлински

Ингредиенты для печени по-берлински:

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печень куриная — 400 г;

яблоки — 2 шт.;

лук — 2 шт.;

мука — 2-3 ст.л;

масло для жарки;

паприка копченая — 1 ч.л;

соль, перец.

Приготовление печени по-берлински

Сначала нужно нарезать яблоки кольцами, удалить серединку и обжарить на сковороде с двух сторон на масле. Затем на этой сковороде обжарить лук, нарезанный колечками.

Печень очистить от пленки, сделать панировку из муки и обжарить на той же сковороде на умеренном огне. Печень посолить, поперчить и добавить паприку.

Затем добавить к печени яблоки, луковые кольца, аккуратно перемешать и прогреть на сковороде несколько минут. Печень по-берлински готова!

Еще один продукт, который не очень любят готовить, — куриные сердца. Ранее мы рассказывали рецепт соте из куриных сердец от Евгения Клопотенко, который сможет изменить твое впечатление об этом продукте.

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