Соте из куриных сердец: пошаговый рецепт от Евгения Клопотенко

Куриные сердечки – это источник белка, витаминов группы В, цинка и железа.

Эти сердечки также содержат кобальт, медь, фосфор и аминокислоты, такие как: таурин, лизин, метионин, валин, изолейцин и лейцин.

Такой субпродукт может подойти для многих блюд, как для закусок так и горячих.

Сегодня мы подготовили для вас вкусный рецепт нежного Соте из куриных сердец от Евгения Клопотенко.

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Соте – это блюдо, приготовленное с помощью техники сотеивания.

Из куриных сердец можно приготовить самые разные блюда. Я же предлагаю закуску из сердец со сливками и мятой – непременно попробуйте, это очень вкусно и просто – говорит повар Евгений Клопотенко.

Ингредиенты для приготовления соте из куриных сердец

Куриные сердца – 400 г.

Корень сельдерея – 100 г.

Лук — 2 шт.

Сливки (жирность 15-20%) — 200 мл.

Вино белое (сухое) — 100 мл.

Веточки мяты — 2-3 шт.

Сливочное масло — 10 г.

Соль и перец — по вкусу.

Рецепт Соте из куриных сердец

Сначала необходимо подготовить все необходимые компоненты.

Куриные сердца: тщательно помойте, обрежьте лишний жир и удалите кровяные сгустки, выдавливая их из сосудов.

Далее нужно измельчить на маленькие кусочки сердца для приготовления блюда.

Затем необходимо почистить сельдерей и нарезать тонкими частями. Следующий шаг – почистить и нарезать две луковицы полукольцами.

Затем снять листочки мяты со стеблей и мелко нарезать их.

Приступим к готовке блюда соте

На горячей сковороде следует растопить сливочное масло. Выложите в нее измельченные куриные сердца, обжарьте продукт несколько минут. Теперь нужно добавить к сердцу лук и сельдерей и обжарить еще несколько минут. Влей в блюдо белое вино и дай ему немного испариться. Следующей пробкой будет добавление сливок. Выливай их в блюдо и туши на маленьком огне 2-3 минуты.

Перед подачей блюда на стол посыпай его измельченной мятой.

Такой рецепт вкусного сливочного Соте из куриных сердечек ты уже знаешь как приготовить, а теперь держи рецепт печеночного тортика.

Открывай для себя новые гастрономические удовольствия и готовь блюда с легкостью, а мы тебе в этом поможем.

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