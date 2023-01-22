Соте из куриных сердец: пошаговый рецепт от Евгения Клопотенко

Куриные сердечки – это источник белка, витаминов группы В, цинка и железа.
Эти сердечки также содержат кобальт, медь, фосфор и аминокислоты, такие как: таурин, лизин, метионин, валин, изолейцин и лейцин.
Такой субпродукт может подойти для многих блюд, как для закусок так и горячих.
Такой субпродукт может подойти для многих блюд, как для закусок так и горячих.
Сегодня мы подготовили для вас вкусный рецепт нежного Соте из куриных сердец от Евгения Клопотенко.
Соте – это блюдо, приготовленное с помощью техники сотеивания.
Из куриных сердец можно приготовить самые разные блюда. Я же предлагаю закуску из сердец со сливками и мятой – непременно попробуйте, это очень вкусно и просто – говорит повар Евгений Клопотенко.
Куриные сердца – 400 г.
Корень сельдерея – 100 г.
Лук — 2 шт.
Сливки (жирность 15-20%) — 200 мл.
Вино белое (сухое) — 100 мл.
Веточки мяты — 2-3 шт.
Сливочное масло — 10 г.
Соль и перец — по вкусу.
Сначала необходимо подготовить все необходимые компоненты.
Куриные сердца: тщательно помойте, обрежьте лишний жир и удалите кровяные сгустки, выдавливая их из сосудов.
Далее нужно измельчить на маленькие кусочки сердца для приготовления блюда.
Затем необходимо почистить сельдерей и нарезать тонкими частями. Следующий шаг – почистить и нарезать две луковицы полукольцами.
Затем снять листочки мяты со стеблей и мелко нарезать их.
Перед подачей блюда на стол посыпай его измельченной мятой.
Такой рецепт вкусного сливочного Соте из куриных сердечек ты уже знаешь как приготовить, а теперь держи рецепт печеночного тортика.
Открывай для себя новые гастрономические удовольствия и готовь блюда с легкостью, а мы тебе в этом поможем.
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