Сочный, ароматный и очень аппетитный: рецепт бургера от Евгения Клопотенко

Бургер — фаворит среди блюд как у детей, так и у взрослых. Это блюдо называют одним из первых, когда речь идет о неправильном питании. Но готовя домашние бургеры, ты можешь контролировать качество продуктов, которые используешь.

Поэтому советуем приготовить на ужин бургер с говядиной по рецепту украинского шеф-повара Евгения Клопотенко.

Для приготовления четырех бургеров понадобятся такие ингредиенты:

Фарш 500 г

4 булочки для бургера

8 листочков салата ромен или латук

1 томат

2 соленых огурца

1 красный лук

4 ломтика сыра.

4 ч. л. сладкой американской горчицы

4 ч. л. кетчупа или томатного соуса

Специи к фаршу по вкусу

Соль и перец по вкусу

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Бургер: пошаговый рецепт

1. Выкладываем в миску фарш. Это может быть говяжий или свино-говяжий фарш. К нему добавляем специи и соль по вкусу.

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2. Тщательно перемешиваем фарш на формируем котлеты толщиной 1 см и немного больше в диаметре размера булочек. Это нужно потому, что при жарке котлеты уменьшаются в размере.

3. Выкладываем слепленные котлеты на тарелку, предварительно накрытую пищевой пленкой, и перемещаем в морозилку на 2 часа. Если ты не хочешь столько ждать, положи хотя бы на 30 минут.

Это действие придаст бургеру сочности, а также котлеты будут хорошо держать форму во время жарки.

4. Булочки разрезаем пополам и выкладываем на сухую сковородку, сковородку-гриль или электрогриль. Обжариваем до золотистой корочки.

5. Достаем предварительно замороженные котлеты из морозильной камеры и обжариваем на сухой сковороде или электрогриле по несколько минут с каждой стороны.

6. Соленые огурцы, томат и красный лук нарезаем тоненькими кружочками.

7. Собираем наш бургер. Булочки смазываем кетчупом и горчицей с обеих сторон. На верх выкладываем лист салата, котлету, ломтик сыра, огурцы, кружочек помидора и лука. Сверху выкладываем еще один лист салата и накрываем верхней булочкой.

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