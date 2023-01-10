Вкуснее, чем конфеты! Как приготовить торт Птичье молоко

Если ты соскучился(-лась) по легкому, словно облако, суфле с шоколадом и нежным бисквитом, это может означать только одно — пора готовить торт! Вікна рассказывают, как приготовить торт Птичье молоко в домашних условиях.

Торт Птичье молоко — простой рецепт пошагово

Нежный и сладкий тортик готовится довольно просто. В нашем рецепте сочетаются шоколадные бисквитные коржи и молочное суфле. Попробуй приготовить торт Птичье молоко с помощью пошагового рецепта.

Название десерта, кстати, происходит от легенды об обещании Аристофана — древнегреческого комедиографа. Он сказал, если люди будут верны птицам, которые собирались отобрать власть у богов, то получат настоящее, невиданное ранее счастье. Речь шла о птичьем молоке.

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Торт действительно очень вкусный, поэтому и имеет такое название, окутанное легендой.

Ингридиенты для торта Птичье молоко

Сливочное масло — 300 г

300 г Сахар — 350 г

350 г Яйца — 9 шт. (из них 6 белков)

9 шт. (из них 6 белков) Мука — 160 г

160 г Какао-порошок — 150 г

150 г Желатин в порошке — 25 г

25 г Сгущённое молоко — 150 г

150 г Ванильный сахар — 7 г

7 г Лимонная кислота — на кончике ножа

Соль — на кончике ножа

Рецепт торта Птичье молоко

Сначала нужно испечь шоколадные коржи. Для этого 180 г сливочного масла взбей с сахаром, затем добавь три куриных яйца и снова взбей миксером. Смешай в миске 280 г сахара с мукой, какао-порошком, ванильным сахаром и щепоткой соли. Просей сухие ингредиенты в яичную смесь. Замеси тесто. Вылей тесто в форму, и запекай 30 минут при температуре 180 °C. Готовый бисквит разрежь на три коржа. Замочи желатин в воде с щепоткой лимонной кислоты и сахаром. Сливочное масло взбей со сгущенкой. В другой миске взбей шесть белков так, чтобы они не выливались из миски, если ее перевернуть. Желатин с сахаром раствори на водяной бане, но не дай ему закипеть. Вылей во взбитые белки, взбивай 5-10 минут. Затем туда же добавь масляный крем и размешай. Собирай торт. Для этого на корж выложи суфле, ставь тарелку на несколько минут в морозилку, чтобы оно “схватилось”. Повтори несколько раз. Собранный торт оставь на несколько часов в холодильнике. Укрась торт шоколадной глазурью, мятой или ягодами по своему вкусу. Подавай к чаю или кофе. Готово!

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