Вкуснее, чем конфеты! Как приготовить торт Птичье молоко

Если ты соскучился(-лась) по легкому, словно облако, суфле с шоколадом и нежным бисквитом, это может означать только одно — пора готовить торт! Вікна рассказывают, как приготовить торт Птичье молоко в домашних условиях.
Нежный и сладкий тортик готовится довольно просто. В нашем рецепте сочетаются шоколадные бисквитные коржи и молочное суфле. Попробуй приготовить торт Птичье молоко с помощью пошагового рецепта.
Название десерта, кстати, происходит от легенды об обещании Аристофана — древнегреческого комедиографа. Он сказал, если люди будут верны птицам, которые собирались отобрать власть у богов, то получат настоящее, невиданное ранее счастье. Речь шла о птичьем молоке.
Торт действительно очень вкусный, поэтому и имеет такое название, окутанное легендой.
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