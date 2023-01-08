Не перехочется! Как приготовить полезный и вкусный торт по рецепту нутрициолога

Случалось когда с тобой так, что очень хочется торт, а ты все стараешься начать год с “правильного питания”? И вот традиционных вкусностей тебе нельзя, но ты прекрасно понимаешь, что не перехочется.
Что тогда делать? Можно, конечно, придумывать кучу вариантов действий, отвлекать себя разными занятиями или даже заставлять свой мозг забыть о тех привлекательных коржиках, которые так и зовут тебя с полок магазина.
Но зачем так мучить себя непонятно. Кроме того, такая пытка довольно часто может привести к перееданию и срыву. Поэтому лучшим решением будет позволить себе немного сладостей, но лучше, чтобы они были полезными. А как их приготовить, поделилась нутрициолог Анастасия Голобородько.
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Допис, поширений Anastasiia Goloborodko (@anastasiia_g)
Но иногда все же очень хочется похрустать чем-нибудь менее полезным, но очень вкусным. Еще и было бы здорово, если бы эта вкусость подходила к чаю. Читай, как приготовить идеальное мраморное шоколадное печенье.
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