Не перехочется! Как приготовить полезный и вкусный торт по рецепту нутрициолога

Случалось когда с тобой так, что очень хочется торт, а ты все стараешься начать год с “правильного питания”? И вот традиционных вкусностей тебе нельзя, но ты прекрасно понимаешь, что не перехочется.

Что тогда делать? Можно, конечно, придумывать кучу вариантов действий, отвлекать себя разными занятиями или даже заставлять свой мозг забыть о тех привлекательных коржиках, которые так и зовут тебя с полок магазина.

Но зачем так мучить себя непонятно. Кроме того, такая пытка довольно часто может привести к перееданию и срыву. Поэтому лучшим решением будет позволить себе немного сладостей, но лучше, чтобы они были полезными. А как их приготовить, поделилась нутрициолог Анастасия Голобородько.

Сейчас также смотрят

Ингредиенты для коржей торта

безглютеновая (рисовая) мука — 250 граммов (1 чашка)

нутовая или ореховая мука — 250 граммов (1 чашка)

неочищенный сахар (или любой другой) — 1/3 чашки

манговое или яблочное пюре, или просто мед — 1/4 чашки

джем — 4 столовые ложки

кокосовое масло экстра вирджин — 3 столовые ложки

сода — полложки

щепотка соли

Ингредиенты для крема

орехи (кешью, кедровые, фундук) — 2/3 чашки

кокосовое молоко — 150 миллилитров

кокосовый сахар — 250 граммов (1 чашка)

псиллиум (он загустит крем) — 1/2 чайной ложки

сок половины лимона

Способ приготовления полезного торта

В первую очередь нужно измельчить рис до состояния муки. Так же следует поступить и с нутом или орехами. Затем смешать все вместе и добавить сахар. Далее добавить к будущему тесту пюре или мед, растопленное кокосовое масло, джем, немного соды и щепотку соли, после чего замесить тесто руками и сформировать из него шар. Завернуть тесто в пищевую пленку и поставить в холодильник охлаждаться на полчаса. Когда пройдет нужное время, застелить противень пергаментом, выложить на него тесто, накрыть его пищевой пленкой и осторожно раскатать его на всю ширину в форму прямоугольника. Лишние края затем можно будет обрезать и сделать из них крошку для украшения торта. Остается только снять пищевую пленку, разрезать на четыре равные части тесто и отправить его запекаться на 15 минут в разогретую до 160 градусов духовку. Когда тесто станет золотистым, его необходимо достать и дать ему полностью остыть. В то же время, можно начать приготовление крема. Для этого нужно смешать кокосовое молоко, сахар, сок лимона, орехи и псилиум. Наконец-то можно собирать торт. Сначала следует отрезать неровные края на коржах. Затем положить первый корж на доску, смазать его кремом, затем повторить эту процедуру с оставшимся тестом. Последний слой необходимо снова смазать кремом и посыпать крошкой из остатков.

Но иногда все же очень хочется похрустать чем-нибудь менее полезным, но очень вкусным. Еще и было бы здорово, если бы эта вкусость подходила к чаю. Читай, как приготовить идеальное мраморное шоколадное печенье.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!