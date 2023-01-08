Не перехочеться! Як приготувати корисний та смачний торт за рецептом нутриціологині

Траплялось коли з тобою так, що дуже хочеться торт, а ти все прагнеш почати рік з “правильного харчування”? І ось до традиційних смаколиків тобі зась, але ж ти чудово розумієш, що не перехочеться.
Що ж тоді робити? Можна звісно вигадувати купу варіантів дій, відволікати себе різними заняттями чи навіть змушувати свій мозок забути про ті привабливі коржики, що так і кличуть тебе з полиць магазину.
Та навіщо себе так мучити — незрозуміло. Крім того, такі тортури досить часто можуть призвести до переїдання та зриву. Тому найкращим рішенням буде дозволити собі трохи солодощів, але ліпше, щоб вони були корисними. А як їх приготувати, поділилась нутриціологиня Анастасія Голобородько.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Anastasiia Goloborodko (@anastasiia_g)
Допис, поширений Anastasiia Goloborodko (@anastasiia_g)
Та іноді все ж таки дуже хочеться похрумтіти чимось менш корисним, але дуже смачним. Ще й було б чудово, якби цей смаколик пасував до чаю. Читай, як приготувати ідеальне мармурове шоколодне печиво.
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