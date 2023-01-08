Не перехочеться! Як приготувати корисний та смачний торт за рецептом нутриціологині

Траплялось коли з тобою так, що дуже хочеться торт, а ти все прагнеш почати рік з “правильного харчування”? І ось до традиційних смаколиків тобі зась, але ж ти чудово розумієш, що не перехочеться.

Що ж тоді робити? Можна звісно вигадувати купу варіантів дій, відволікати себе різними заняттями чи навіть змушувати свій мозок забути про ті привабливі коржики, що так і кличуть тебе з полиць магазину.

Та навіщо себе так мучити — незрозуміло. Крім того, такі тортури досить часто можуть призвести до переїдання та зриву. Тому найкращим рішенням буде дозволити собі трохи солодощів, але ліпше, щоб вони були корисними. А як їх приготувати, поділилась нутриціологиня Анастасія Голобородько.

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Інгредієнти для коржів торта

безглютенове (рисове) борошно — 250 грамів (1 чашка)

нутове чи горіхове борошно — 250 грамів (1 чашка)

неочищений цукор (або будь-який інший) — 1/3 чашки

мангове або яблучне пюре, чи просто мед — 1/4 чашки

джем — 4 столові ложки

кокосова олія екстра вірджин — 3 столові ложки

сода — півложки

дрібка солі

Інгредієнти для крему

горіхи (кешью, кедрові, фундук) — 2/3 чашки

кокосове молоко — 150 мілілітрів

кокосовий цукор — 250 грамів (1 чашка)

псилліум (він загустить крем) — 1/2 чайної ложки

сік половини лимона

Спосіб приготування корисного торта

Насамперед потрібно подрібнити рис до стану борошна. Так само варто вчинити й з нутом чи горіхами. Потім змішати їх разом та додати цукор. Далі додати до майбутнього тіста пюре чи мед, розтоплене кокосове масло, джем, трохи соди та дрібку солі, після чого замісити руками тісто та сформувати з нього кулю. Загорнути тісто у харчову плівку та поставити його у холодильник охолоджуватись на півгодини. Коли мине потрібний час, застелити деко пергаментом, викласти на нього тісто, накрити його харчовою плівкою та обережно розкатати його на всю ширину у форму прямокутника. Зайві краї потім можна буде обрізати та зробити з них крихту для прикрашання торта. Залишається тільки зняти харчову плівку, розрізати на чотири рівні частини тісто та відправити його запікатись на 15 хвилин у духовку, що розігріта до 160 градусів. Коли тісто стане золотавим, його необхідно дістати та дати повністю охолонути. Водночас можна почати приготування крему. Для цього потрібно змішати кокосове молоко, цукор, сік лимона, горіхи та псилліум. Нарешті можна збирати торт. Спочатку варто відрізати нерівні краї на коржах. Потім покласти перший коржик на дошку, змастити його кремом, потім повторити цю процедуру з рештою тіста. Останній шар необхідно знову змастити кремом та посипати крихтою із залишків.

Та іноді все ж таки дуже хочеться похрумтіти чимось менш корисним, але дуже смачним. Ще й було б чудово, якби цей смаколик пасував до чаю. Читай, як приготувати ідеальне мармурове шоколодне печиво.

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