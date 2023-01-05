Еда и рецепты

Хрустящее снаружи и мягкое внутри! Идеальный рецепт мраморного шоколадного печенья

Елена Яковлева, редактор сайта 05 января 2023, 09:30
Як приготувати мармурове шоколадне печиво: рецепт
Фото: Instagram

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