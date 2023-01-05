Хрустящее снаружи и мягкое внутри! Идеальный рецепт мраморного шоколадного печенья

В холодное время года так приятно сидеть дома, смотреть под одеялом любимый фильм или сериал и пить горячий чай со вкусняшками.

Прекрасной идеей станет приготовление мраморного шоколадного печенья — хрустящего снаружи и мягкого внутри. Фудблогер Яна Гординовская поделилась идеальным и простым рецептом.

Мраморное шоколадное печенье: ингредиенты

Какао — 60 г

Мука — 150 г

Сахарная пудра — 300 г

Сливочное масло — 60 г

Яйца — 2 шт.

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Соль — 1 щепотка

Ванильный экстракт или ванилин

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Рецепт мраморного шоколадного печенья

Просей какао, муку, 200 г сахарной пудры, а затем добавь разрыхлитель и щепотку соли. Добавь в тесто мягкое сливочное масло, взбитые яйца и ванилин. Хорошо вымешай тесто руками. Прикрой тесто пищевой пленкой и поставь в холодильник на 40 минут. Выстели противень пергаментом и приготовь тарелку со 100 г сахарной пудры для обкатывания печенья. Формируй небольшие шарики из теста и обваливай их в сахарной пудре. А потом выложи их на противень. Выпекай печенье в разогретой до 180°C духовке в течение 15 минут. Как только поверхность печенья затвердеет, можно вытаскивать его и подавать к чаю.

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