Хрустящее снаружи и мягкое внутри! Идеальный рецепт мраморного шоколадного печенья

В холодное время года так приятно сидеть дома, смотреть под одеялом любимый фильм или сериал и пить горячий чай со вкусняшками.
Прекрасной идеей станет приготовление мраморного шоколадного печенья — хрустящего снаружи и мягкого внутри. Фудблогер Яна Гординовская поделилась идеальным и простым рецептом.
Рождественские заботы — всегда приятные. Многим украинцам полюбились имбирные пряники. Читай, как самостоятельно приготовить глазурь для пряников.
А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!