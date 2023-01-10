Смачніше за цукерки! Як приготувати торт Пташине молоко — покроковий рецепт

Якщо ти скучив(-ла) за легким, ніби хмаринка, суфле з шоколадом і ніжним бісквітом, це може означати лише одне — час готувати торт! Вікна розповідають, як приготувати торт Пташине молоко в домашніх умовах.
Ніжний і солодкий тортик готується доволі просто. В нашому рецепті поєднані шоколадні бісквітні коржі та молочне суфле. Спробуй приготувати торт Пташине молоко за покроковим рецептом.
Назва десерту, до речі, походить від легенди про обіцянку Аристофана — давньогрецького комедіографа. Він сказав, якщо люди будуть вірними птахам, які збиралися відібрати владу в богів, то натомість отримають справжнє, небачене раніше щастя. Йшлося про пташине молоко.
Торт справді дуже смачний, тому й має таку назву, оповиту легендою.
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