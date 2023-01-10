Смачніше за цукерки! Як приготувати торт Пташине молоко — покроковий рецепт

Якщо ти скучив(-ла) за легким, ніби хмаринка, суфле з шоколадом і ніжним бісквітом, це може означати лише одне — час готувати торт! Вікна розповідають, як приготувати торт Пташине молоко в домашніх умовах.

Торт Пташине молоко — простий рецепт покроково

Ніжний і солодкий тортик готується доволі просто. В нашому рецепті поєднані шоколадні бісквітні коржі та молочне суфле. Спробуй приготувати торт Пташине молоко за покроковим рецептом.

Назва десерту, до речі, походить від легенди про обіцянку Аристофана — давньогрецького комедіографа. Він сказав, якщо люди будуть вірними птахам, які збиралися відібрати владу в богів, то натомість отримають справжнє, небачене раніше щастя. Йшлося про пташине молоко.

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Торт справді дуже смачний, тому й має таку назву, оповиту легендою.

Інгредієнти для торта Пташине молоко:

Масло — 300 г

Цукор — 350 г

Яйця — 9 шт. (з них 6 білків)

Борошно — 160 г

Какао-порошок — 150 г

Желатин у порошку — 25 г

Згущене молоко — 150 г

Ванільний цукор — 7 г

Лимонна кислота — на кінчику ножа

Сіль — на кінчику ножа

Рецепт торта Пташине молоко

Спочатку потрібно спекти шоколадні коржі. Для цього 180 г масла збий із цукром, потім додай три курячих яйця і знову збий міксером. Змішай у мисці 280 г цукру з борошном, какао-порошком, ванільним цукром та дрібкою солі. Просій сухі інгредієнти в яєчну суміш. Заміси тісто. Вилий тісто у форму та запікай 30 хвилин за температури 180 °C. Готовий бісквіт розріж на три коржі. Замочи желатин у воді з дрібкою лимонної кислоти та цукром. Масло збий зі згущеним молоком В іншій мисці збий шість білків так, щоб вони не виливалися з миски, якщо її перевернути. Желатин із цукром розчини на водяній бані, але не дай йому закипіти. Вилий у збиті білки, збивай 5-10 хвилин. Далі туди ж додай масляний крем та розмішай. Збирай торт. Для цього на корж виклади суфле, став тарілку на кілька хвилин у морозилку, щоб воно “схопилося”. Повтори кілька разів. Зібраний торт залиш на кілька годин у холодильнику. Прикрась торт шоколадною глазур’ю, м’ятою або ягодами на свій смак. Подавай до чаю або кави. Готово!

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