Приготувати зможе навіть дитина: простий рецепт торта Мурашник з неперевершеним смаком

Іноді здається, що усі смачні десерти потребують особливих умінь та особливої терплячості, щоб виконати усі складні процеси та отримати нарешті свій солоденький шедевр. Якщо про французьку кухню так можна говорити, то про звичну нам — навряд, оскільки серед улюблених домашніх рецептів завжди можна знайти торт Мурашник.
Він готується швидко та легко, що іноді можна подумати — приготувати може навіть дитина. Проте цей торт може порадувати не одне серце ласунів, які полюбляють усе солодке.
Сумніваєшся, що зможеш подолати цей виклик роботи з тістом? Тоді тримай два варіанти приготування торта Мурашник: простий і ще простіший. Який вибереш сьогодні ти, залежить тільки від твого бажання.
Читаєш детально рецепт класичного торта Мурашник і розумієш, що це точно не для тебе? Принаймні сьогодні. Тоді дивись далі трохи спрощений варіант приготування цього десерту.
Вже починаєш підбирати варіанти страв на святковий стіл, але думаєш, що Мурашник не підійде? Тоді читай, як приготувати неймовірно смачний торт на Новий рік та Різдво.
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