Приготувати зможе навіть дитина: простий рецепт торта Мурашник з неперевершеним смаком

Іноді здається, що усі смачні десерти потребують особливих умінь та особливої терплячості, щоб виконати усі складні процеси та отримати нарешті свій солоденький шедевр. Якщо про французьку кухню так можна говорити, то про звичну нам — навряд, оскільки серед улюблених домашніх рецептів завжди можна знайти торт Мурашник.

Він готується швидко та легко, що іноді можна подумати — приготувати може навіть дитина. Проте цей торт може порадувати не одне серце ласунів, які полюбляють усе солодке.

Сумніваєшся, що зможеш подолати цей виклик роботи з тістом? Тоді тримай два варіанти приготування торта Мурашник: простий і ще простіший. Який вибереш сьогодні ти, залежить тільки від твого бажання.

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Інгредієнти для торта Мурашник

борошно — 250 грамів

цукор — 100 грамів

яйця — 2 штуки

вершкове масло — 500 грамів

сметана — 100 грамів

варене згущене молоко — 500 грамів

шоколад — 20 грамів

розпушувач тіста — 2 чайні ложки

сіль — дрібка

Спосіб приготування торта Мурашник

Насамперед рекомендується просіяти борошно, а потім вже змішувати його з розпушувачем та сіллю. Потім збити яйця з цукром, сметаною та 200 грамами масла. Після цього змішати суміш із борошном. Готове тісто варто розділити на чотири частини, кожну з яких необхідно посипати борошном, замотати у харчову плівку та відправити у холодильник на годину. Після цього натерти тісто на великій тертці та розподілити його на деко, що вкрите пергаментом. Далі можна відправляти тісто запікатись на півгодини у духовку, що розігріта до 180 градусів. Воно буде готовим, як тільки набуде золотавого кольору. Тоді можна його діставати та подрібнити на великі крихти. Залишається тільки приготувати крем. Для цього потрібно збити згущене молоко з 300 грамами розм’якшеного масла, поки крем не стане пишним та однорідним. Наприкінці необхідно тільки висипати крихти тіста у широку миску, додати до них крем та перемішати, бажано руками. На тарілці сформувати з тіста форму мурашника, посипати його тертим шоколадом та поставити у холодильник на три години.

Читаєш детально рецепт класичного торта Мурашник і розумієш, що це точно не для тебе? Принаймні сьогодні. Тоді дивись далі трохи спрощений варіант приготування цього десерту.

Інгредієнти для спрощеного торту Мурашник

пісочне печиво — 600 грамів

вареное згущене молоко — 500 грамів

масло — 100 грамів

сметана — 2 столові ложки

молочний шоколад — 30 грамів

горіхи — пригоршня

Спосіб приготування спрощеного торту Мурашник

Якщо ми вже пропустили епопею під назвою “приготування тіста”, тоді можна розпочати з найцікавішого та подрібнити до крихт печиво. Потім потрібно приготувати крем. Для цього варто збити згущене молоко з розм’якшеним маслом та сметаною. Далі потрібно лише поєднати наші крихти тіста та крем і сформувати з них наш мурашник. Після цього посипати його тертим шоколадом та горіхами й відправити на годину у холодильник.

Вже починаєш підбирати варіанти страв на святковий стіл, але думаєш, що Мурашник не підійде? Тоді читай, як приготувати неймовірно смачний торт на Новий рік та Різдво.

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