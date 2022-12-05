Приготовить сможет даже ребенок: простой рецепт торта Муравейник с непревзойденным вкусом

Иногда кажется, что все вкусные десерты нуждаются в особых умениях и терпеливости, чтобы выполнить все сложные процессы и получить наконец свой сладенький шедевр. Если о французской кухне так можно говорить, то о привычной нам — вряд ли, поскольку среди любимых домашних рецептов всегда можно найти торт Муравейник.

Он делается быстро и легко, иногда можно подумать — приготовить может даже ребенок. Однако этот торт может порадовать не одно сердце сладкоежек.

Сомневаешься, что сможешь побороть этот вызов работы с тестом? Тогда держи два варианта приготовления торта Муравейник: простой и еще проще. Который выберешь сегодня ты, зависит только от твоего желания.

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Ингредиенты для торта Муравейник

мука — 250 граммов

сахар — 100 граммов

яйца — 2 штуки

сливочное масло — 500 граммов

сметана — 100 граммов

вареная сгущенка — 500 граммов

шоколад — 20 граммов

разрыхлитель теста — 2 чайные ложки

соль — щепотка

Способ приготовления торта Муравейник

В первую очередь рекомендуется просеять муку, а затем уже смешивать ее с разрыхлителем и солью. Затем взбить яйца с сахаром, сметаной и 200 грамм масла. После этого смешать смесь с мукой. Готовое тесто разделить на четыре части, каждую из которых необходимо посыпать мукой, замотать в пищевую пленку и отправить в холодильник на час. После этого натереть тесто на большой терке и распределить его на противень, покрытый пергаментом. Далее можно отправлять тесто запекаться на полчаса в разогретую до 180 градусов духовку. Оно будет готовым, как только приобретет золотистый цвет. Тогда его можно доставать и измельчить на крупные крошки. Остается только приготовить крем. Для этого нужно взбить сгущенку с 300 граммами размягченного масла, пока крем не станет пышным и однородным. В конце нужно только высыпать крошки теста в широкую миску, добавить к ним крем и перемешать, желательно руками. На тарелке сформовать из теста форму муравейника, посыпать его тертым шоколадом и поставить в холодильник на три часа.

Читаешь подробно рецепт классического торта Муравейник и понимаешь, что это точно не для тебя? По крайней мере, сегодня. Тогда смотри немного упрощенный вариант приготовления этого десерта.

Ингредиенты для упрощенного торта Муравейник

песочное печенье — 600 граммов

вареная сгущенка — 500 граммов

масло — 100 граммов

сметана — 2 столовые ложки

молочный шоколад — 30 граммов

орехи — горсть

Способ приготовления упрощенного торта Муравейник

Если мы уже пропустили эпопею под названием “приготовление теста”, тогда можно начать с самого интересного и измельчить в крошки печенье. Затем нужно приготовить крем. Для этого следует взбить сгущенку с размягченным маслом и сметаной. Дальше нужно только соединить наши крошки теста и крем и сформировать из них наш муравейник. После этого посыпать тертым шоколадом и орехами и отправить на час в холодильник.

Уже начинаешь подбирать вареную блюда на праздничный стол, но думаешь, что Муравейник не подойдет? Тогда читай, как приготовить невероятно вкусный торт на Новый год и Рождество.

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