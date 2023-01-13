Соковитий, запашний і дуже апетитний: рецепт бургера від Євгена Клопотенка

Бургер — фаворит серед страв як у дітей, так і в дорослих. Цю страву називають одною з перших, коли мова йде про неправильне харчування. Але готуючи домашні бургери, ти можеш контролювати якість продуктів, які використовуєш.
Тож радимо приготувати на вечерю бургер з яловичиною за рецептом українського шеф-кухаря Євгена Клопотенка.
Фото: Сайт Євгена Клопотенка
Ця дія додасть бургеру соковитості, а також котлети будуть добре тримати форму під час смажіння.
Ця дія додасть бургеру соковитості, а також котлети будуть добре тримати форму під час смажіння.
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