Соковитий, запашний і дуже апетитний: рецепт бургера від Євгена Клопотенка

Бургер — фаворит серед страв як у дітей, так і в дорослих. Цю страву називають одною з перших, коли мова йде про неправильне харчування. Але готуючи домашні бургери, ти можеш контролювати якість продуктів, які використовуєш.

Тож радимо приготувати на вечерю бургер з яловичиною за рецептом українського шеф-кухаря Євгена Клопотенка.

Для приготування чотирьох бургерів знадобляться такі інгредієнти:

Фарш 500 г

4 булочки для бургера

8 листочків салату ромен чи латук

1 томат

2 солоних огірки

1 червона цибуля

4 скибочки сиру

4 ч. л. солодкої американської гірчиці

4 ч. л. кетчупу або томатного соусу

Спеції до фаршу до смаку

Сіль та перець до смаку

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Бургер: покроковий рецепт

Викладаємо у миску фарш. Це може бути яловичий або свино-яловичий фарш. До нього додаємо спеції та сіль до смаку. Ретельно перемішуємо фарш та формуємо котлети товщиною 1 см та трішки більше в діаметрі за розмір булочок. Це потрібно тому, що при смаженні котлети зменшуються в розмірі.

Викладаємо зліплені котлети на тарілку, попередньо накриту харчовою плівкою, та переміщуємо в морозилку на 2 години. Якщо ти не хочеш стільки чекати, поклади хоча б на 30 хвилин.

Ця дія додасть бургеру соковитості, а також котлети будуть добре тримати форму під час смажіння.

Булочки розрізаємо навпіл та викладаємо на суху сковорідку, сковорідку-гриль чи електрогриль. Обсмажуємо до золотистої скоринки. Дістаємо попередньо заморожені котлети із морозильної камери й обсмажуємо на сухій пательні чи електрогрилі по кілька хвилин з кожної сторони. Солоні огірки, томат та червону цибулю нарізаємо тоненькими кружечками. Збираємо наш бургер. Булочки змащуємо кетчупом та гірчицею з обох сторін. На верх викладаємо листок салату, котлету, скибочку сиру, огірки, кружечок помідора та цибулі. Зверху викладаємо ще один лист салату і накриваємо верхньою булочкою.

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