“Дитина просить нагетси, як у МакДональдз. Як приготувати, щоб було швидко та корисно?”

Кулінарний експерт та шеф-кухар
Діти зазвичай люблять абсолютно не те, що їм варто їсти. Особливо, якщо йдеться про фастфуд. Але є розв’язання цієї проблеми: рецепт корисних нагетсів, як у МакДональдз, для дітей!
Варіант, як подати дитині вечерю: запечені нагетси та овочевий салат із насиченою заправкою.
Здоровою їжу можна зробити, зменшивши кількість солі та цукру в ній, а смакові якості посилювати з допомогою спецій та зелені.
Здоровою їжу можна зробити, зменшивши кількість солі та цукру в ній, а смакові якості посилювати з допомогою спецій та зелені.
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Заправку до салату можна зробити різною — кисло-солодкою чи більш традиційною. Можеш додати домашній майонез — як його робити самостійно, шукай у нашому матеріалі.
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