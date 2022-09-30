Поради

“Дитина просить нагетси, як у МакДональдз. Як приготувати, щоб було швидко та корисно?”

Відповідає
“Дитина просить нагетси, як у МакДональдз. Як приготувати, щоб було швидко та корисно?”
Євген Клопотенко

Кулінарний експерт та шеф-кухар

Вікторія Мельник, редакторка сайту 30 Вересня 2022, 18:00
Рецепт корисних нагетсів
Фото: Pexels

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“Дитина просить нагетси, як у МакДональдз. Як приготувати, щоб було швидко та корисно?”
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Поради

“Дитина просить нагетси, як у МакДональдз. Як приготувати, щоб було швидко та корисно?”
Відповідає
“Дитина просить нагетси, як у МакДональдз. Як приготувати, щоб було швидко та корисно?”
Євген Клопотенко
Кулінарний експерт та шеф-кухар

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