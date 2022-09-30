“Дитина просить нагетси, як у МакДональдз. Як приготувати, щоб було швидко та корисно?”

Діти зазвичай люблять абсолютно не те, що їм варто їсти. Особливо, якщо йдеться про фастфуд. Але є розв’язання цієї проблеми: рецепт корисних нагетсів, як у МакДональдз, для дітей!

Варіант, як подати дитині вечерю: запечені нагетси та овочевий салат із насиченою заправкою.

Здоровою їжу можна зробити, зменшивши кількість солі та цукру в ній, а смакові якості посилювати з допомогою спецій та зелені.

Інгредієнти для приготування нагетсів удома

м’ясний фарш;

зовсім трішки солі;

паприка для смаку;

сухарі для панірування або кукурудзяне борошно великого мелення.

Рецепт приготування нагетсів удома

До фаршу додаємо сіль та паприку, вимішуємо і формуємо нагетси довільної форми. Добре посипаємо або вивалюємо фарш у сухарях чи кукурудзяному борошні. Вкладаємо на деко та ставимо у духову піч на 20 хвилин. Подавати нагетси можна з домашнім соусом чи варенням із журавлини й салатом з насиченою заправкою.

Заправку до салату можна зробити різною — кисло-солодкою чи більш традиційною. Можеш додати домашній майонез — як його робити самостійно, шукай у нашому матеріалі.

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