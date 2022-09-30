“Ребенок просит наггетсы, как в МакДональдз. Как приготовить, чтобы было быстро и полезно?”

Дети, как правило, любят совершенно не то, что им следует есть. Особенно, если речь идет о фастфуде. Но есть решение этой проблемы: рецепт полезных наггетсов, как в МакДональдз, для детей!

Вариант, как подать ребенку ужин: запеченные наггетсы и салат с насыщенной заправкой.

Здоровую пищу можно сделать за счет уменьшения соли и сахара в ней, а вкусовые качества усиливать с помощью специй и зелени.

Ингредиенты для приготовления наггетсов дома

мясной фарш;

совсем немного соли;

паприка для вкуса;

сухари для панировки или кукурузная мука крупного помола.

Рецепт приготовления наггетсов дома

В фарш добавляем соль и паприку, вымешиваем и формируем наггетсы произвольной формы. Хорошо посыпаем или обваливаем фарш в сухарях или кукурузной муке. Укладываем на противень и ставим в духовую печь на 20 минут. Подавать наггетсы можно с домашним соусом или вареньем из клюквы и салатом с насыщенной заправкой.

Заправку к салату можно сделать разной — кисло-сладкой или более традиционной. Можешь добавить домашний майонез — как его делать самостоятельно, ищи в нашем материале.

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