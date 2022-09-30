“Ребенок просит наггетсы, как в МакДональдз. Как приготовить, чтобы было быстро и полезно?”

Кулинарный эксперт и шеф-повар
Дети, как правило, любят совершенно не то, что им следует есть. Особенно, если речь идет о фастфуде. Но есть решение этой проблемы: рецепт полезных наггетсов, как в МакДональдз, для детей!
Вариант, как подать ребенку ужин: запеченные наггетсы и салат с насыщенной заправкой.
Здоровую пищу можно сделать за счет уменьшения соли и сахара в ней, а вкусовые качества усиливать с помощью специй и зелени.
Здоровую пищу можно сделать за счет уменьшения соли и сахара в ней, а вкусовые качества усиливать с помощью специй и зелени.
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Заправку к салату можно сделать разной — кисло-сладкой или более традиционной. Можешь добавить домашний майонез — как его делать самостоятельно, ищи в нашем материале.
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