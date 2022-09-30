Советы

“Ребенок просит наггетсы, как в МакДональдз. Как приготовить, чтобы было быстро и полезно?”

Отвечает
“Ребенок просит наггетсы, как в МакДональдз. Как приготовить, чтобы было быстро и полезно?”
Евгений Клопотенко

Кулинарный эксперт и шеф-повар

Виктория Мельник, редактор сайта 30 сентября 2022, 18:00
Рецепт полезных наггетсов
Фото: Pexels

Больше советов
“Ребенок просит наггетсы, как в МакДональдз. Как приготовить, чтобы было быстро и полезно?”
“Как приготовить зефир в домашних условиях?”
Смотреть больше

Советы

“Ребенок просит наггетсы, как в МакДональдз. Как приготовить, чтобы было быстро и полезно?”
Отвечает
“Ребенок просит наггетсы, как в МакДональдз. Как приготовить, чтобы было быстро и полезно?”
Евгений Клопотенко
Кулинарный эксперт и шеф-повар

“Не хочу оттолкнуть человека своей болью: как говорить с иностранцами о войне?”
Отвечает
Андрій Жельветро
Андрей Жельветро
Психолог

“Вернулась домой, но боюсь, что снова придется уезжать. Как преодолеть этот страх?”
Отвечает
Анна Могильник
Анна Могильник
Кризисная консультантка Службы заботы о психическом здоровье БФ Право на защиту

“Свет из окна мешает спать ночью! Как улучшить сон?“
Отвечает
Анастасія Голобородько
Анастасия Голобородько
Сертифицированный нутрициолог, консультант по питанию, фуд-терапевт

“Что делать, когда хочется выговориться, но некому?”
Отвечает
Андрій Жельветро
Андрей Жельветро
Психолог

“Я всегда ставлю нужды ребенка и семьи на первый план. Как находить время на себя?”
Отвечает
Тетяна Кирієнко - дитяча психологиня
Татьяна Кириенко
Детский психолог
Тревожное расстройство
Читать дальше
Тревожное расстройство: что это, какие симптомы и диагностика — объяснение эксперта
тривога
Читать дальше
Антидот к бессилию: как успокоиться, если боишься ядерного удара

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь