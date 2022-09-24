Легко и быстро! Как приготовить печеночный торт: три рецепта с разными видами печени

Печеночный торт — блюдо, которое любили еще наши бабушки, однако и сейчас оно пользуется пристрастием среди хозяйок. Его готовят из печени — выпекаются коржи, между которыми можно выложить любимые овощи, зелень, грибы или просто смазать майонезом/йогуртом с чесноком.
Готовится торт довольно легко, но на выпекание каждого коржа уходит достаточно много времени. Несмотря на это, многих хозяек все равно интересует, как приготовить печеночный торт. Так что лови три пошаговых рецепта.
Этот классический рецепт печеночного торта из куриной печени является одним из любимых для многих. На приготовление уйдет от 40 минут до одного часа.
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Свиная печень имеет специфический запах, в отличие от куриной. Перед приготовлением лучше замочить на несколько часов печень в молоке, чтобы оно убрало неприятный запах и вредные вещества.
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Такой сытный торт хозяйки готовят чаще всего. Ингредиентов здесь меньше, чем в предыдущих предложенных рецептах, а значит и время приготовления будет меньше!
Главное фото: Depisitphotos
Можешь подавать печеночный торт с засоленной красной рыбой для добавления в блюдо современной нотки. А как правильно засолить красную рыбу мы объясняли раньше.
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