Легко и быстро! Как приготовить печеночный торт: три рецепта с разными видами печени

Печеночный торт — блюдо, которое любили еще наши бабушки, однако и сейчас оно пользуется пристрастием среди хозяйок. Его готовят из печени — выпекаются коржи, между которыми можно выложить любимые овощи, зелень, грибы или просто смазать майонезом/йогуртом с чесноком.

Готовится торт довольно легко, но на выпекание каждого коржа уходит достаточно много времени. Несмотря на это, многих хозяек все равно интересует, как приготовить печеночный торт. Так что лови три пошаговых рецепта.

Печеночный торт из куриной печени

Этот классический рецепт печеночного торта из куриной печени является одним из любимых для многих. На приготовление уйдет от 40 минут до одного часа.

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Ингредиенты для печеночного торта из куриной печени

Куриная печень — 600 г;

Молоко — 1 стакан;

Пшеничная мука — 1 стакан;

Яйца — 2 шт;

Масло — 3-4 столовых ложки;

Соль и перец по вкусу;

Морковь — 2-3 шт;

Лук — 2 шт;

Майонез — 3-5 столовые ложки;

Чеснок — 1 зубчик

Рецепт приготовления печеночного торта из куриной печени

Для начала хорошо промой печень и порежь ее на небольшие куски. С помощью блендера перебей печень до однородного состояния. Добавь молоко, яйца и маленькими порциями вводи муку. Добавь масло и взбей массу повторно. В отдельной тарелке смешай майонез и чеснок для пропитки печеночных коржей. На сковороде пожарь порезанный на кубики лук и потертую морковь. Добавь соль и перец. На другой сухой сковороде малыми порциями вливай тесто и жарь тонкие печеночные коржи примерно по 2 минуты с каждой стороны. Выкладывай поочередно корж, майонез с чесноком и лук с морковью. Поставь готовый торт в холодильник на несколько часов, чтобы он пропитался.

Печеночный торт из свиной печени

Свиная печень имеет специфический запах, в отличие от куриной. Перед приготовлением лучше замочить на несколько часов печень в молоке, чтобы оно убрало неприятный запах и вредные вещества.

Ингредиенты для печеночного торта из свиной печени

Мука пшеничная — 100 г;

Печень свиная — 500 г;

500 г; Молоко — 125 мл;

Разрыхлитель — 3 г;

Соль — 7 г;

Яйца куриные — 2 шт;

Масло подсолнечное для смазывания сковороды;

Майонез или йогурт несладкий — 100 г;

Чеснок — 1 зубчик на 100 г майонеза;

Зелень.

Рецепт приготовления печеночного торта из свиной печени

После вымачивания печени в молоке снять всю пленку с нее, нарезать на куски и взбить в блендере. Добавь в массу молоко и яйца. Размельчи зелень и добавь к тесту, также маленькими порциями добавляй муку. Смажь сковороду растительным маслом и наливай порциями тесто, жарь по 2-3 минуты каждый корж. Выкладывай коржи и смазывай майонезом/йогуртом с чесноком. Готовый торт укрась сливочным сыром, вареными яйцами или йогуртом.

Печеночный торт из телячьей печени

Такой сытный торт хозяйки готовят чаще всего. Ингредиентов здесь меньше, чем в предыдущих предложенных рецептах, а значит и время приготовления будет меньше!

Ингредиенты для печеночного торта из телячьей печени

Печень говяжья — 500 г;

Лук репчатый — 3 шт;

Молоко — 300 мл;

Мука пшеничная — 200 г;

Яйцо куриное — 4 шт. (в тесто — 3 шт., для украшения — 1 шт.);

Майонез — 300 г;

Чеснок — 6-8 шт;

Соль, перец черный молотый — по вкусу;

Масло в тесто — 1 столовая ложка.

Рецепт приготовления печеночного торта из телячьей печени

Печень и лук пропустить через мясорубку. В массу добавь соль, перец, молоко, яйца, муку и масло и снова тщательно перемешай. Жарь блины с обеих сторон около 3-4 минут. К майонезу добавь чеснок, промазывай каждый печеночный корж майонезом с чесноком. Готовый торт укрась тертым вареным яйцом и зеленью.

Главное фото: Depisitphotos

Можешь подавать печеночный торт с засоленной красной рыбой для добавления в блюдо современной нотки. А как правильно засолить красную рыбу мы объясняли раньше.

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