Легко та швидко! Як приготувати печінковий торт: три рецепти з різними видами печінки

Печінковий торт — страва, яку любили ще наші бабусі, проте й зараз вона користується прихильністю серед господинь. Її роблять із печінки — випікаються коржі, між якими можна викласти улюблені овочі, зелень, гриби чи просто змастити майонезом/йогуртом з часником.
Готується торт досить легко, але на випікання кожного коржа йде досить багато часу. Попри це багатьох господинь все одно цікавить, як приготувати печінковий торт. Тож тримай три покрокові рецепти.
Цей класичний рецепт печінкового торта з курячої печінки є одним з улюблених для багатьох. На приготування піде від 40 хвилин до однієї години.
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Свиняча печінка має специфічний запах, на відміну від курячої. Перед приготуванням краще замочити її на кілька годин печінку в молоці, аби воно витягло неприємний запах та шкідливі речовини.
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Такий ситний торт господині готують найчастіше. Інгредієнтів тут менше ніж у попередніх запропонованих рецептах, а отже і час приготування буде меншим!
Печінку та цибулю пропустити через м’ясорубку.
До маси додай сіль, перець, молоко, яйця, борошно та олію та знову ретельно перемішай.
Смаж млинці з обох боків близько 3-4 хвилин.
До майонезу додай часник, промащуй кожен печінковий корж майонезом з часником.
Готовий торт прикрась тертим вареним яйцем та зеленню.
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Можеш подавати печінковий торт із засоленою червоною рибою, аби додати страві сучасної нотки. А як правильно засолювати червону рибу ми пояснювали раніше.
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