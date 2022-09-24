Легко та швидко! Як приготувати печінковий торт: три рецепти з різними видами печінки

Печінковий торт — страва, яку любили ще наші бабусі, проте й зараз вона користується прихильністю серед господинь. Її роблять із печінки — випікаються коржі, між якими можна викласти улюблені овочі, зелень, гриби чи просто змастити майонезом/йогуртом з часником.

Готується торт досить легко, але на випікання кожного коржа йде досить багато часу. Попри це багатьох господинь все одно цікавить, як приготувати печінковий торт. Тож тримай три покрокові рецепти.

Печінковий торт з курячої печінки

Цей класичний рецепт печінкового торта з курячої печінки є одним з улюблених для багатьох. На приготування піде від 40 хвилин до однієї години.

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Інгредієнти для печінкового торта з курячої печінки

Куряча печінка — 600 г;

Молоко — 1 склянка;

Пшеничне борошно — 1 склянка;

Яйця — 2 шт;

Олія — 3-4 столові ложки;

Сіль та перець до смаку ;

Морква — 2-3 шт;

Цибуля — 2 шт;

Майонез — 3-5 столові ложки;

Часник — 1 зубчик.

Рецепт приготування печінкового торта з курячої печінки

Для початку, добре промий печінку та поріж її на невеликі шматки. За допомогою блендера перебий печінку до однорідного стану. Додай молоко, яйця та маленькими порціями вводь борошно. Також додай олію та збий масу повторно. В окремій тарілці змішуємо майонез та часник для просочування печінкових коржів. На сковороді посмаж порізану на кубики цибулю та потерту моркву. Додай сіль та перець. На іншій сухій сковорідці малими порціями вливай тісто та смаж тонкі печінкові коржі приблизно по 2 хвилини з кожного боку. Викладай по черзі корж, майонез із часником та цибулю з морквою. Постав готовий торт в холодильник на кілька годин, аби він просочився.

Печінковий торт зі свинячої печінки

Свиняча печінка має специфічний запах, на відміну від курячої. Перед приготуванням краще замочити її на кілька годин печінку в молоці, аби воно витягло неприємний запах та шкідливі речовини.

Інгредієнти для печінкового торта зі свинячої печінки

Борошно пшеничне — 100 г;

Печінка свиняча — 500 г;

Молоко — 125 мл;

Розпушувач — 3 г;

Сіль — 7 г;

Яйця курячі — 2 шт;

Олія соняшникова для змазування сковорідки;

Майонез або йогурт несолодкий — 100 г;

Часник — 1 зубчик на 100 г майонезу;

Зелень.

Рецепт приготування печінкового торта зі свинячої печінки

Після вимочування печінки в молоці треба зняти всю плівку з неї, нарізати на шматки та збити у блендері. Додай до маси молоко та яйця. Подрібни зелень та додай до тіста, також маленькими порціями додавай борошно. Змасти сковорідку олією та наливай порціями тісто, смаж по 2-3 хвилини кожен корж. Викладай коржі та змащуй майонезом/йогуртом з часником. Готовий торт прикрась вершковим сиром, вареними яйцями чи йогуртом.

Печінковий торт із телячої печінки

Такий ситний торт господині готують найчастіше. Інгредієнтів тут менше ніж у попередніх запропонованих рецептах, а отже і час приготування буде меншим!

Інгредієнти для печінкового торта з телячої печінки

Печінка яловича — 500 г;

Цибуля ріпчаста — 3 шт;

Молоко — 300 мл;

Борошно пшеничне — 200 г;

Яйце куряче — 4 шт. (в тісто — 3 шт., для прикрашання – 1 шт.);

Майонез — 300 г;

Часник — 6-8 шт;

Сіль, перець чорний мелений — до смаку;

Олія — в тісто 1 столова ложка.

Рецепт приготування печінкового торта з телячої печінки

Печінку та цибулю пропустити через м’ясорубку. До маси додай сіль, перець, молоко, яйця, борошно та олію та знову ретельно перемішай. Смаж млинці з обох боків близько 3-4 хвилин. До майонезу додай часник, промащуй кожен печінковий корж майонезом з часником. Готовий торт прикрась тертим вареним яйцем та зеленню.

Головне фото: Depisitphotos

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