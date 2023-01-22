Соте з курячих сердець: покроковий рецепт від Євгена Клопотенка

Курячі сердечка — це джерело білка, вітамінів групи В, цинку та заліза.

Ці сердечка також містять кобальт, мідь, фосфор та амінокислоти, такі як: таурин, лізин, метіонін, валін, ізолейцин та лейцин.

Такий субпродукт може підійти для багатьох страв, як для закусок так і гарячих.

Сьогодні ми підготували для вас смачний рецепт ніжного Соте із курячих сердець від Євгена Клопотенка.

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Соте — це страва, приготована за допомоги техніки сотеювання.

Вона полягає в короткочасному обсмажуванні продуктів на високій температурі в невеликій кількості жиру з їхнім повторюваним струшуванням.

Інгредієнти для приготування Соте із курячих сердець

Курячі серця — 400 г.

Корінь селери — 100 г.

Цибуля — 2 шт.

Вершки (жирність 15-20%) — 200 мл.

Вино біле (сухе) — 100 мл.

Гілочки м’яти — 2-3 шт.

Вершкове масло — 10 г.

Сіль та перець — на смак.

Рецепт Соте із курячих сердець

Спочатку необхідно підготувати всі необхідні компоненти.

Курячі серця: ретельно помийте, обріжте зайвий жир і видаліть кров’яні згустки, видавлюючи їх із судин.

Далі треба подрібнити на маленькі шматочки серця для приготування страви.

Потім необхідно почистити селеру та нарізати її тонкими частинами. Наступний крок — почистити й нарізати дві цибулини півкільцями.

Далі час зняти листочки м‘яти зі стебел та дрібно нарізати їх.

Перейдемо до приготування страви Соте

На гарячій сковороді слід розтопити вершкове масло. Викладіть у неї подрібнені курячі серця, обсмажте продукт кілька

хвилин. Тепер треба додати до сердець цибулю і селеру та обсмажити ще

кілька хвилин. Влий в страву біле вино і дай йому трохи випаруватися. Наступним кроком буде додавання вершків. Виливай їх в страву та

тушкуй на маленькому вогні 2-3 хвилини.

Перед подачею страви на стіл посипай її подрібненою м’ятою.

Ось такий рецепт смачного вершкового соте із курячих сердечок ти вже знаєш як приготувати, а тепер тримай рецепт печінкового тортика.

Відкривай для себе нові гастрономічні задоволення та готуй страви з легкістю, а ми тобі в цьому допоможемо.

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