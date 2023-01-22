Соте з курячих сердець: покроковий рецепт від Євгена Клопотенка

Курячі сердечка — це джерело білка, вітамінів групи В, цинку та заліза.
Ці сердечка також містять кобальт, мідь, фосфор та амінокислоти, такі як: таурин, лізин, метіонін, валін, ізолейцин та лейцин.
Такий субпродукт може підійти для багатьох страв, як для закусок так і гарячих.
Такий субпродукт може підійти для багатьох страв, як для закусок так і гарячих.
Сьогодні ми підготували для вас смачний рецепт ніжного Соте із курячих сердець від Євгена Клопотенка.
Соте — це страва, приготована за допомоги техніки сотеювання.
Вона полягає в короткочасному обсмажуванні продуктів на високій температурі в невеликій кількості жиру з їхнім повторюваним струшуванням.
Курячі серця — 400 г.
Корінь селери — 100 г.
Цибуля — 2 шт.
Вершки (жирність 15-20%) — 200 мл.
Вино біле (сухе) — 100 мл.
Гілочки м’яти — 2-3 шт.
Вершкове масло — 10 г.
Сіль та перець — на смак.
Спочатку необхідно підготувати всі необхідні компоненти.
Курячі серця: ретельно помийте, обріжте зайвий жир і видаліть кров’яні згустки, видавлюючи їх із судин.
Далі треба подрібнити на маленькі шматочки серця для приготування страви.
Потім необхідно почистити селеру та нарізати її тонкими частинами. Наступний крок — почистити й нарізати дві цибулини півкільцями.
Далі час зняти листочки м‘яти зі стебел та дрібно нарізати їх.
Перед подачею страви на стіл посипай її подрібненою м’ятою.
Ось такий рецепт смачного вершкового соте із курячих сердечок ти вже знаєш як приготувати, а тепер тримай рецепт печінкового тортика.
Відкривай для себе нові гастрономічні задоволення та готуй страви з легкістю, а ми тобі в цьому допоможемо.
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