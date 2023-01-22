Їжа та рецепти

Цей продукт заграє новими барвами! Рецепт курячої печінки по-берлінськи з яблуками та цибулею

Богдана Макалюк, редакторка сайту 22 Січня 2023, 20:00
Печінка по-берлінськи: як приготувати печінку з яблуками та цибулею
Фото: Instagram

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