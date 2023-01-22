Цей продукт заграє новими барвами! Рецепт курячої печінки по-берлінськи з яблуками та цибулею

Печінка — дуже корисний продукт. Але багато дорослих і дітей не люблять її їсти. А дарма, бо з цього продукту можна приготувати не тільки печінковий торт, який вже набрид, а вишукані страви з різноманітними соусами. Так печінка заграє новими барвами, і є висока ймовірність, що вона почне подобатися.

Кулінарна блогерка Юлія Сімончук поділилася рецептом печінки по-берлінськи з яблуками та цибулею.

Як приготувати печінку по-берлінськи

Інгредієнти для печінки по-берлінськи:

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печінка куряча — 400 г;

яблука — 2 шт.;

цибуля — 2 шт.;

борошно — 2-3 ст.л;

олія для смаження;

паприка копчена — 1 ч.л;

сіль, перець.

Приготування печінки по-берлінськи

Спершу треба нарізати яблука кільцями, видалити серединку та обсмажити на пательні з двох сторін на олії. Потім на цій пательні обсмажити цибулю, нарізану кільцями.

Печінку очистити від плівки, зробити панірування з борошна та обсмажити на тій самій сковорідці на помірному вогні. Печінку посолити, поперчити та додати паприку.

Далі додати до печінки яблука, цибулеві кільця, акуратно перемішати та прогріти на пательні кілька хвилин. Печінка по-берлінськи готова!

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