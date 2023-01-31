Ніжне м’ясо з овочевою заправкою та хмелі-сунелі. Як приготувати грузинське чанахі

У світі так багато смачних страв із м’яса! Треба неодмінно куштувати нові рецепти та страви народів світу. Сьогодні Вікна розповідають, як приготувати традиційну грузинську м’ясну страву — чанахі. Читай у нашому матеріалі простий рецепт, як приготувати чанахі.

Чанахі — грузинська класика: простий покроковий рецепт

Чанахі славиться своїм смаком далеко за межами Грузії. Ця страва схожа на українську печеню в горщиках, але її консистенція більш рідка, подібна до супу. Найчастіше основою для страви чанахі є баранина.

Запечене м’ясо з овочевою подушкою та ароматними спеціями точно сподобається навіть вибагливим гурманам. Тому спробуй приготувати грузинське чанахі самостійно за покроковим рецептом.

Зараз також дивляться

Український шеф-кухар Євген Клопотенко авжеж знає, як приготувати смачне чанахі в найкращій варіації.

Знадобиться

Баранина (або інше м’ясо на твій смак) — 400 г

Картопля — 3 шт.

Цибуля — 1 шт.

Часник — 3 зубчики

Консервована квасоля — 1 банка

Помідори — 2 шт.

Баклажан — 1 шт.

Солодкий перець — 1 шт.

Чилі — 1 шт.

Хмелі-сунелі та інші спеції — за смаком

Як приготувати чанахі — покроковий рецепт

Увімкни духовку розігріватися до 180 °C і підготуй усі інгредієнти. Помий, почисть та наріж картоплю невеликими шматочками. Наріж баранину приблизно такими ж шматочками або трохи більшими. У казані чи каструлі обсмаж баранину до скоринки по дві хвилини з кожного боку. У казан додай картоплю. Потім додай консервовану квасолю та 300 мл води. Доведи інгредієнти до кипіння, а потім став каструлю чи казанок у духовку на 45 хвилин. Для овочевої подушки наріж кубиками баклажан, помідори, солодкий перець та цибулину. За бажанням додай трохи перцю чилі. Лезом ножа розчави зубчики часнику. Підсмаж овочі на пательні, додай води і протушкуй 20 хвилин. Тушковані овочі перебий блендером, але не до стану пасти, а щоб овочі були відчутними. Овочеву заправку додай у казан з картоплею та бараниною. Додай спеції — сіль, перець, хмелі-сунелі. Поверни казан у духовку та тушкуй ще 10 хвилин. Подавай чанахі з дрібно нарізаною зеленню. Готово!

Раніше ми розповідали, як приготувати курячу печінку по-берлінськи з яблуками та цибулею.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!