Ніжне м’ясо з овочевою заправкою та хмелі-сунелі. Як приготувати грузинське чанахі

У світі так багато смачних страв із м’яса! Треба неодмінно куштувати нові рецепти та страви народів світу. Сьогодні Вікна розповідають, як приготувати традиційну грузинську м’ясну страву — чанахі. Читай у нашому матеріалі простий рецепт, як приготувати чанахі.
Чанахі славиться своїм смаком далеко за межами Грузії. Ця страва схожа на українську печеню в горщиках, але її консистенція більш рідка, подібна до супу. Найчастіше основою для страви чанахі є баранина.
Запечене м’ясо з овочевою подушкою та ароматними спеціями точно сподобається навіть вибагливим гурманам. Тому спробуй приготувати грузинське чанахі самостійно за покроковим рецептом.
Український шеф-кухар Євген Клопотенко авжеж знає, як приготувати смачне чанахі в найкращій варіації.
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