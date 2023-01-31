Їжа та рецепти

Ніжне м’ясо з овочевою заправкою та хмелі-сунелі. Як приготувати грузинське чанахі

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 31 Січня 2023, 18:30
Чанахі — грузинська класика: простий покроковий рецепт
Фото: Pexels

Більше новин
одяг
Колір одягу може врятувати життя! Що носити в темряві, щоб водій побачив тебе здалеку
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Де наразі загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги по всій Україні в реальному часі
Прибузьке Миколаївської області: як живуть люди після обстрілів
Привозять міні-будиночки, щоб перезимувати! Як живуть люди у напівзруйнованому селі Прибузьке біля Миколаєва
випічка
Не забороняй, а заміняй: як перетворити шкідливу випічку на корисну
Дивитись більше

Матеріали по темі

випічка
Не забороняй, а заміняй: як перетворити шкідливу випічку на корисну
Як приготувати ледачі голубці: в духовці, в мультиварці, на сковороді
Простіше нікуди! Рецепт лінивих голубців у духовці, мультиварці, на сковороді й у каструлі
Шкода штучних підсолоджувачів — чи можна замінювати ними цукор
Маркетинг та самообман? Чи варто замінювати цукор штучними підсолоджувачами
Рецепт шакшуки від Євгена Клопотенка
Незвичайна яєчня! Відчуй арабські прянощі та пікантні нотки у шакшуці за рецептом Євгена Клопотенка

Відео
0:03:33
Прибузьке Миколаївської області: як живуть люди після обстрілів

Привозять міні-будиночки, щоб перезимувати! Як живуть люди у напівзруйнованому селі Прибузьке біля Миколаєва
0:06:45
У Києво-Могилянській академії заборонили спілкування російською мовою: чи законно це
Посилення ролі нашої мови чи дискримінація? Омбудсмен про заборону спілкування російською у Києво-Могилянській академії
0:05:13
Реабілітаційні центри для переселенців: як працюють в Україні
Два дні “відкачувала” доньку після евакуації! Історія родини з окупованого Приморська
Ракети Кинджал: характеристики надзвукової ракети Кинджал
Гіперзвукова і дуже небезпечна: характеристика ракети Кинджал
0:18:23
Олексій Данілов про новий наступ Росії та мобілізацію в Україні
Це виклик, але ми і це витримаємо! Данілов про новий можливий наступ РФ та мобілізацію в Україні
Карта бойових дій в Україні 31.01.2023 онлайн
Актуальна карта бойових дій в Україні 31 січня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:03:54
Росіяни двічі зруйнували дім: родина змушена шукати прихисток
Двічі в одну вирву влучає? Як родина із Запоріжжя знову залишилась без даху над головою
0:03:19
Захисник з Бахмуту
У них наче амнезія, щодня на нас пруть. Захисник Бахмута про своє поранення та ситуацію на фронті
0:04:00
Ендрю Багшоу
Він просто хотів допомагати людям. Яким був британський волонтер Ендрю Багшоу та як минуло прощання з ним
0:03:43
дніпро
Час зупинився: як Дніпро повертається до життя після трагедії 14 січня
Більше відео
випічка
Читати далі
Не забороняй, а заміняй: як перетворити шкідливу випічку на корисну
Місячний календар риболовлі на лютий 2023: коли клюватиме риба
Читати далі
Коли чекати найбільшого кльову? Місячний календар риболовлі на лютий 2023

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь