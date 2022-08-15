Їжа та рецепти

Незвичайна яєчня! Відчуй арабські прянощі та пікантні нотки у шакшуці за рецептом Євгена Клопотенка

Олена Яковлєва, редакторка сайту 15 Серпня 2022, 12:15
Рецепт шакшуки від Євгена Клопотенка
Фото: Сайт Євгена Клопотенко

Більше новин
У містах України з’являться укриття на зупинках громадського транспорту
В Україні з’являться укриття на зупинках громадського транспорту — як вони виглядатимуть
Як оформити грошову допомогу від UNICEF для багатодітних сімей
Фінансова підтримка багатодітних сімей: UNICEF зупинив прийом заявок на допомогу ВПО
Незвичайна яєчня! Відчуй арабські прянощі та пікантні нотки у шакшуці за рецептом Євгена Клопотенка
Жодного оцту! Як збити температуру тіла без ліків
Україна в броні
Такі необхідні й утричі дешевші від закордонних! Як українці почали виготовляти бронежилети для ЗСУ
Дивитись більше

Матеріали по темі

Рецепт італійської фрітати від Джеймі Олівера
Апетитна та багата яєшня — найкращий початок дня. Рецепт італійської фрітати без мороки від Джеймі Олівера
Рецепт класичного і безалкогольного мохіто від Джеймі Олівера
Класичний чи безалкогольний, який обереш ти? Рецепти освіжаючого мохіто від Джеймі Олівера
Як приготувати банош — простий рецепт Євгена Клопотенка
Традиційний смак Карпат: як приготувати банош за рецептом Євгена Клопотенка
Простий рецепт сирної запіканки від нутриціологині Вікторії Добродій
Корисна насолода для великих і малих — найлегший рецепт сирної запіканки від нутриціологині

Відео
0:03:20
Україна в броні

Такі необхідні й утричі дешевші від закордонних! Як українці почали виготовляти бронежилети для ЗСУ
0:04:06
В Ірпені відкрили друге модульне містечко для тих, хто втратив житло
Їм більше нікуди йти — люди обживають друге модульне містечко в Ірпені
0:04:06
Як війна впливає на здоров'я українців - люди постаріли на 10 років
Війна вже вкрала у нас десять років життя! Як постійний стрес впливає на здоров’я українців
Карта бойових дій в Україні сьогодні: де точаться бої в Україні 15 серпня
Актуальна карта бойових дій в Україні та ситуація на фронті 15 серпня
0:02:33
Прилад нічного бачення
Пітьма більше не страшна: хто і як виготовляє “очі” для ЗСУ та чому бійці їздять без світла
0:01:52
Вибух в Єревані
Потужний вибух в Єревані: є загиблі, з-під завалів досі дістають людей
0:03:33
Виступ України на фестивалі Живих скульптур у Бельгії
Образ українського воїна від козацтва до сьогодення — чим дивували українці на фестивалі Живих скульптур у Бельгії
Візові обмеження для росіян - які країни та чому заборонили в'їзд росіянам
Візова епопея росіян тільки починається! Які країни та чому обмежили в’їзд для громадян РФ 
0:02:39
Скандал з будівництвом багатоповерхівки для переселенців у Вінниці
Переселенці самотужки збудували собі багатоповерхівку, але заселитись не можуть — житловий скандал у Вінниці
0:02:15
Олександр Святов
Війна очима українського військового у НАТО, який повернувся боронити свою землю
Більше відео
Незвичайна яєчня! Відчуй арабські прянощі та пікантні нотки у шакшуці за рецептом Євгена Клопотенка
Читати далі
Жодного оцту! Як збити температуру тіла без ліків

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь