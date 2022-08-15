Необычная яичница! Почувствуй арабские пряности и пикантные нотки в шакшуке по рецепту Евгения Клопотенко

Яичница на завтрак — старая классика. Но рецепты этого блюда бывают разнообразными. Так, на Востоке особенно популярна шакшука, вобравшая в себя ароматные арабские пряности и нежные овощные нотки. Готовить ее можно и на обед, и на ужин.

Шеф-повар Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить арабскую яичницу и разнообразить свой рацион.

Ингредиенты для шакшуки

3 яйца

2 больших томата

1 зубчик чеснока

1/4 шт. луковицы

1/2 шт. болгарского перца

1/2 шт. небольшого цукини

300 г консервированных томатов пелати

4 веточки петрушки

1 щепотка зиры

2 ст. л. оливкового масла

15 г сливок (или жидкого йогурта)

по вкусу соль и перец

А теперь айда на кухню готовить!

Рецепт шакшуки

Нарежь томаты большими кубиками и переложи их в миску. Почисти зубчик чеснока, раздави ножом и мелко порежь. Смешай чеснок, томаты и мелко нарезанный лук. Перец нарежь полосками, а затем — большими кубиками. Цукини нарежь пластинками, а затем кубиками такого же размера, как перец и томаты. Добавь в миску с овощами томаты пелати. Они обеспечат вкусный аромат и насыщенный вкус. Посоли и добавь 1 ст.л. оливкового масла. Разогрей на сковороде 1 ст.л. оливкового масла и обжарь овощи на среднем огне примерно 5-7 минут до мягкости. Добавь щепотку зиры. Сделай три небольшие ямки в овощной смеси и разбей туда яйца. Посоли по своему вкусу и готовь 2-3 минуты на небольшом огне. Добавить в сковороду натуральный йогурт (или густые сливки) по желанию. Йогурт придаст немного кислинки, а сливки — сладкого вкуса. Туши яичницу на небольшом огне 7-10 минут. Блюдо можно приготовить и в духовке, разогретой до 220°C. Запекай шакшуку 3-5 минут в зависимости от того, какую степень готовности яиц ты любишь. Посыпь сверху шакшуку петрушкой.

Кроме того, ты можешь заготовить овощи заранее. Просто нарежь их, протуши, а потом дай остыть и поставь в холодильник. Такую смесь можно держать 4-5 дней в холодильнике.

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