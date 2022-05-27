Сейчас сезон: рецепт оладий из кабачка от финалистки Супермодель по-украински Вики Маремухи

В начале душного лета пригодятся интересные и простые рецепты из сезонных продуктов. Особое внимание всегда уделяют завтракам — легким, но питательным. Участница модельного шоу Нового канала Виктория Маремуха рассказала, чем питается, и порекомендовала интересный рецепт оладий из кабачков, которые готовит на завтрак.

Оладьи из кабачков — действительно идеальное блюдо: это и полезно, и сытно, просто и быстро в приготовлении и невероятно вкусно.

— Скоро начнется сезон кабачков, а значит, все смогут готовить простые и быстрые блюда.

Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

Чтобы сделать вкус более интересным, попробуйте добавить к сметане сыр дорблю и перемешать — подавайте такой соус вместе с оладьями, будет пикантно, — посоветовала Вика.

Ингредиенты:

кабачок — 2-3 шт.

мука — 2 ст. л.

яйцо — 1 шт.

чеснок — 1 зубчик

соль — по вкусу

укроп — щепотка

растительное масло — для жарки

сметана — для подачи

сыр дорблю (или другой сыр с плесенью) — по желанию

Способ приготовления:

Кабачки очистите от кожуры и натрите на крупной терке. Подсолите и оставьте на 10 минут выпустить сок. Отожмите выделенный сок. Добавьте муку, яйцо и чеснок, натертый на мелкой терке. Щепотку мелко нарезанного укропа добавьте в массу и перемешайте. Выложите ложкой небольшие оладьи на разогретую с растительным маслом сковороду. Жарьте на среднем огне по несколько минут с каждой стороны, пока они не станут румяными. Подавайте со сметаной или сметанным соусом с дорблю. Приятного аппетита!

К сезонным продуктам относится и молодой картофель. Ранее мы рассказывали, что интересного приготовить из молодого картофеля.