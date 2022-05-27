Сейчас сезон: рецепт оладий из кабачка от финалистки Супермодель по-украински Вики Маремухи

В начале душного лета пригодятся интересные и простые рецепты из сезонных продуктов. Особое внимание всегда уделяют завтракам — легким, но питательным. Участница модельного шоу Нового канала Виктория Маремуха рассказала, чем питается, и порекомендовала интересный рецепт оладий из кабачков, которые готовит на завтрак.
Оладьи из кабачков — действительно идеальное блюдо: это и полезно, и сытно, просто и быстро в приготовлении и невероятно вкусно.
— Скоро начнется сезон кабачков, а значит, все смогут готовить простые и быстрые блюда.
Чтобы сделать вкус более интересным, попробуйте добавить к сметане сыр дорблю и перемешать — подавайте такой соус вместе с оладьями, будет пикантно, — посоветовала Вика.
Чтобы сделать вкус более интересным, попробуйте добавить к сметане сыр дорблю и перемешать — подавайте такой соус вместе с оладьями, будет пикантно, — посоветовала Вика.
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К сезонным продуктам относится и молодой картофель. Ранее мы рассказывали, что интересного приготовить из молодого картофеля.