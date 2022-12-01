Еда и рецепты

Аппетитная и питательная рулька в пиве — рецепт мясного блюда к праздничному столу

Елена Яковлева, редактор сайта 01 декабря 2022, 12:30
Рулька в пиві: домашній рецепт від Валі Саєнко
Фото: Валентина Саенко

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