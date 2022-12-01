Аппетитная и питательная рулька в пиве — рецепт мясного блюда к праздничному столу

Во время войны людям все равно хочется настоящего и теплого праздника в кругу семьи. Поэтому с приближением Нового года и Рождества украинцы все чаще задумываются, что же такого особенного приготовить для застолья.
Одним из вариантов может быть сочная мясная рулька в пиве. Шеф-повар Валентина Саенко поделилась собственным рецептом этого вкусного блюда.
Фото: valya__saenko / Instagram
Также на праздничном столе будет прекрасно выглядеть французское блюдо жульен. Он подается небольшими порциями, чаще всего в горшках, в которых готовился.
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