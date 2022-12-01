Аппетитная и питательная рулька в пиве — рецепт мясного блюда к праздничному столу

Во время войны людям все равно хочется настоящего и теплого праздника в кругу семьи. Поэтому с приближением Нового года и Рождества украинцы все чаще задумываются, что же такого особенного приготовить для застолья.

Одним из вариантов может быть сочная мясная рулька в пиве. Шеф-повар Валентина Саенко поделилась собственным рецептом этого вкусного блюда.

Рулька в пиве: ингредиенты

Рулька — 1 шт.

Пиво светлое — 1,5 л.

Чеснок — 1 головка

Лук — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Соль, перец, лавровый лист и другие специи по желанию

Способ приготовления

Замочи рульку в холодном рассоле на ночь. Для этого добавь в литр воды примерно 60 г соли. Так мясо хорошо просолится, но не пересолится. И его будет легко отмыть от излишней грязи. Утром достань и почисти рульку ножом. Мелко нарежь чеснок и добавь все любимые специи. Замаринуй рульку. Замотай ее в пленку и поставь в холодильник на день. Затем достань рульку и положи в тару для запекания. Добавь туда почищенный и нарезанный лук, нарезанную крупными кусками морковь, травы, лавровый лист, немного соли и перца (если их не было в маринаде). Залей блюдо пивом, накрой фольгой и туши три – четыре часа при температуре 170°C. Затем сними фольгу и дай мясу время немного подрумяниться. Подавай рульку с пюре и овощами.

Также на праздничном столе будет прекрасно выглядеть французское блюдо жульен. Он подается небольшими порциями, чаще всего в горшках, в которых готовился.

Сейчас также смотрят

Читай простой рецепт жульена с курицей и грибами в духовке.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!