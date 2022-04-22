Жульен с курицей и грибами — рецепт идеальной закуски

Наверное, одним из самых вкусных блюд из курицы и грибов является французский жульен. Мы приготовили для тебя простой рецепт. Приготовь и насладись блюдом.

Что такое жульен?

Жульен имеет давнюю историю. Это слово происходит от французского julienne — июльский, летний.

Французский шеф-повар Жан Жюльен в 1785 году придумал суп из смеси тонко нашинкованных овощей. От его фамилии и произошло название известной закуски.

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В наши дни так называют нарезанные и тушеные овощи, курятину, грибы с сыром, запеченные в сметане.

Жульен — это закуска, а не полноценное блюдо. Он подается небольшими порциями, чаще всего в горшочках, в которых готовился. Подают его максимально горячим из духовки. А едят маленькой ложечкой.

Понадобится

куриное филе — 500 г

шампиньоны — 300 г

лук — 200 г

твердый сыр — 300 г

сливки или сметана — 300-350 г

мука — 2 ст.л.

соль

перец

масло растительное

Приготовление

Совет: филе и шампиньоны лучше резать соломкой, а лук — кружочками.

Отвари филе до состояния готовности. Это примерно через 20 минут после закипания. Дай ему остыть, а потом мелко нашинкуй. Нарежь лук, почисти и порежь грибы. Обжарь лук на сковороде, добавь грибы. Жарь, пока жидкость не выкипит (10-15 минут) и добавляй куриное филе. Посоли, поперчи и добавь другие специи по вкусу, перемешай и сними с огня. На сухой сковороде слегка обжарь муку. Добавь в курицу с грибами, сливки и доведи все ингредиенты до кипения. Добавь на сковороду с мукой уже поджаренные грибы, филе и лук. Перемешай все и сними с огня. Выкладывай массу в горшочки и посыпь сыром. Ставь горшочки в духовку, не накрывай их крышками. Запекай в течение 15 минут при температуре 180 °С. Когда появится золотая корочка, блюдо будет готовым.

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