Жульен с курицей и грибами — рецепт идеальной закуски

Наверное, одним из самых вкусных блюд из курицы и грибов является французский жульен. Мы приготовили для тебя простой рецепт. Приготовь и насладись блюдом.
Жульен имеет давнюю историю. Это слово происходит от французского julienne — июльский, летний.
Французский шеф-повар Жан Жюльен в 1785 году придумал суп из смеси тонко нашинкованных овощей. От его фамилии и произошло название известной закуски.
В наши дни так называют нарезанные и тушеные овощи, курятину, грибы с сыром, запеченные в сметане.
Жульен — это закуска, а не полноценное блюдо. Он подается небольшими порциями, чаще всего в горшочках, в которых готовился. Подают его максимально горячим из духовки. А едят маленькой ложечкой.
Совет: филе и шампиньоны лучше резать соломкой, а лук — кружочками.
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