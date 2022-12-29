Празднично и вкусно: рецепт приготовления мяса по-французски

Приближаются праздники и застолья, а значит, кулинарные соревнования объявляются открытыми! Для хозяев и хозяек, которые любят угощать гостей вкусными и необычными блюдами, одним из любимых является мясо по-французски.

Чтобы блюдо точно удалось, редакция Вікна-новини подобрала для тебя три рецепта мяса по-французски: классический, с ананасами и с картофелем. Выбери себе по вкусу и удивляй близких новым блюдом!

Мясо по-французски: классический рецепт

Ингредиенты мяса по-французски:

свиная вырезка — 200 г

лук — 0,5 шт.

помидор — 0,5 шт.

сыр твердый — 70 г

майонез — 1 ст. л.

соль и перец — по вкусу

Приготовление мяса по-французски:

Свинину промой и немного отбей, как на отбивную. Лук и помидоры нарежь тонкими кольцами. Противень смажь маслом, выложи мясо, добавь к мясу соль и перец, на кусок мяса выложи лук и помидор. По всей поверхности мяса равномерно нанеси майонез. Натри на большой терке сыр и посыпь его сверху. Ставь мясо в духовку, разогретую до 180 °C, и запекай 15-20 минут. Классическое мясо по-французски готово!

Мясо по-французски с ананасами: пошаговый рецепт

Ингредиенты мяса по-французски с ананасами:

куриное филе — 4 шт.

лук репчатый — 2 шт.

майонез — 250 г

масло растительное — 2 ст. л.

сыр — 300 г

ананасы — 150 г

уксус яблочный или виноградный — по вкусу

соль и перец — по вкусу

Приготовление мяса по-французски с ананасами:

Разрежь вдоль куриное филе на две части и слегка отбей их. Посоли и поперчи. Лук нарежь кольцами. Затем кольца лука маринуй в небольшом количестве уксуса и воды в соотношении 1:1. Оставь лук на 10-15 минут. Противень смазать растительным маслом, выложи на него мясо, сверху — маринованный лук, майонез, ананасы. Сверху присыпь все потертым на большой терке сыром. Ставь мясо запекаться в разогретую до 160 °C духовку на 15-20 минут.

Мясо по-французски с картофелем: рецепт

Ингредиенты мяса по-французски с картофелем:

Свинина — 1 кг

Лук — 2 шт.

Картофель — 1 кг

Грибы — 800 г

Сыр — 400 г

Соль, перец черный молотый — по вкусу

Сливки жирные — 250 мл

Сливочное масло — 50 г

Приготовление мяса по-французски с картофелем:

Свинину нарежь на пласты и отбей. Картофель начисть и нарежь одинаковыми тонкими пластинками. Грибы нарежь ломтиками. Репчатый лук нарежь полукольцами и слегка обжарь на растительном масле. На сковороде растопи сливочное масло для соуса, влей сливки, доведи соус до кипения. Форму смажь маслом, выложи кусочки мяса, лук, картофель и грибы. При этом все следует посолить и поперчить по вкусу. Залей соусом, чтобы он почти закрывал блюдо. Отправь в разогретую до 200 °C духовку и запекай, чтобы картофель был почти готов. За 20 минут до готовности просыпь блюдо натертым на большой терке сыром и поставь в духовку еще на 20-25 минут.

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