Празднично и вкусно: рецепт приготовления мяса по-французски

Приближаются праздники и застолья, а значит, кулинарные соревнования объявляются открытыми! Для хозяев и хозяек, которые любят угощать гостей вкусными и необычными блюдами, одним из любимых является мясо по-французски.
Чтобы блюдо точно удалось, редакция Вікна-новини подобрала для тебя три рецепта мяса по-французски: классический, с ананасами и с картофелем. Выбери себе по вкусу и удивляй близких новым блюдом!
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К новогоднему столу можно подавать не только традиционные оливье и винегрет: ранее мы рассказывали тебе, что легкого и полезного приготовить для празднований дома.
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