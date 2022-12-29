Святково та смачно: рецепт приготування м’яса по-французьки

Наближаються свята та застілля, а це означає, що кулінарні змагання оголошуються відкритими! Для господарів та господинь, які люблять частувати гостей смачними та незвичними стравами, однією з улюблених є м’ясо по-французьки.

Щоб страва точно вдалася, редакція Вікна-новини підібрала для тебе три рецепти м’яса по-французьки: класичний, з ананасами та з картоплею. Вибери собі до смаку та дивуй близьких новою стравою!

М’ясо по-французьки: класичний рецепт

Інгредієнти м’яса по-французьки:

свиняча вирізка — 200 г

цибуля — 0,5 шт.

помідор — 0,5 шт.

сир твердий — 70 г

майонез — 1 ст. л.

сіль та перець — на смак

Приготування м’яса по-французьки:

Свинину промий та трохи відбий, як на відбивні. Цибулю та помідори наріж тонкими кільцями. Деко змасти олією, виклади м’ясо, додай до м’яса сіль та перець, на шматок м’яса розклади цибулю та помідор. По всій поверхні м’яса рівномірно нанеси майонез. Натри на великій терці сир та виклади його зверху. Став м’ясо в духовку, розігріту до 180 °C, та запікай 15-20 хвилин. Класичне м’ясо по-французьки готове!

М’ясо по-французьки з ананасами: покроковий рецепт

Інгредієнти м’яса по-французьки з ананасами:

куряче філе — 4 шт.

цибуля ріпчаста — 2 шт.

майонез — 250 г

олія — 2 ст. л.

сир (твердий) — 300 г

ананаси — 150 г

оцет яблучний або виноградний — на смак

сіль і перець — на смак

Приготування м’яса по-французьки з ананасами:

Розріж уздовж куряче філе на дві частини та злегка відбий їх. Посоли та поперчи. Цибулю наріж кільцями. Потім кільця цибулі маринуй у невеликій кількості оцту та води у співвідношенні 1:1. Залиш цибулю на 10-15 хвилин. Деко змасти олією, виклади на нього м’ясо, зверху — мариновану цибулю, майонез, ананаси. Зверху присип усе натертим на великій тертці сиром. Став м’ясо запікатися в розігріту до 160 °C духовку на 15-20 хвилин.

М’ясо по-французьки з картоплею: рецепт

Інгредієнти м’яса по-французьки з картоплею:

Свинина — 1 кг

Цибуля — 2 шт.

Картопля — 1 кг

Гриби — 800 г

Твердий сир — 400 г

Сіль, перець чорний мелений — на смак

Вершки жирні — 250 мл

Масло — 50 г

Приготування м’яса по-французьки з картоплею:

Свинину наріж на пласти та відбий. Картоплю начисть і наріж однаковими тонкими пластинками. Гриби наріж скибочками. Ріпчасту цибулю наріж півкільцями й злегка обсмаж на олії. На сковороді розтопи масло для соусу, влий вершки, доведи соус до кипіння. Форму змасти маслом, виклади шматочки м’яса, цибулю, картоплю та гриби. При цьому все слід посолити та поперчити на свій смак. Залий соусом, щоб він майже закривав страву. Відправ у розігріту до 200 °C духовку й запікай, щоб картопля була майже готова. За 20 хвилин до готовності просип страву тертим на великій тертці сиром та постав у духовку ще на 20-25 хвилин.

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