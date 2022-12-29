Святково та смачно: рецепт приготування м’яса по-французьки

Наближаються свята та застілля, а це означає, що кулінарні змагання оголошуються відкритими! Для господарів та господинь, які люблять частувати гостей смачними та незвичними стравами, однією з улюблених є м’ясо по-французьки.
Щоб страва точно вдалася, редакція Вікна-новини підібрала для тебе три рецепти м’яса по-французьки: класичний, з ананасами та з картоплею. Вибери собі до смаку та дивуй близьких новою стравою!
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На новорічний стіл можна ставити не лише традиційні олів’є та вінегрет: раніше ми розповідали тобі, що легкого та корисного приготувати для святкувань удома.
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