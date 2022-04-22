Їжа та рецепти

Жульєн з куркою та грибами — рецепт ідеальної закуски

Анастасія Грубрина, практикантка сайту 22 Квітня 2022, 10:00
Жульєн: рецепт жульєна з куркою та грибами в духовці
Фото: Unsplash

Більше новин
Всенічна служба, церква
Як працюватимуть церкви в Запоріжжі на Великдень та коли святити паски
Вірші про війну в Україні
Вірші про війну: як римування підтримує український бойовий дух
Обстріли Харкова 22 квітня
Квартири склалися, наче сендвіч: наслідки чергового обстрілу харківської Салтівки
Що таке гібридна війна та в чому її сенс
Воювати можна не тільки за допомогою зброї. Розповідаємо, що таке гібридна війна
Дивитись більше

Матеріали по темі

Як приготувати глазур на паску: простий рецепт
Різні варіанти, проте однаково просто. Як приготувати глазур для паски
Судоми в ногах - як позбутись болю?
Затекла нога або схопила судома: як допомогти собі позбутися болю — поради невролога
Рецепт класичної паски від Євгена Клопотенка
Все найкраще — просте! Рецепт класичної паски від Євгена Клопотенка
Великодня паска: класичний рецепт, сирна паска і Панетоне
Три рецепти неперевершених пасок: класична, сирна та Панетоне

Відео
0:03:27
Обстріли Харкова 22 квітня

Квартири склалися, наче сендвіч: наслідки чергового обстрілу харківської Салтівки
Що таке гібридна війна та в чому її сенс
Воювати можна не тільки за допомогою зброї. Розповідаємо, що таке гібридна війна
0:03:21
Евакуація Маріуполь
Пройшли “фільтрацію”: що розповіли маріупольці, яким вдалося вирватися з російського пекла
Актуальна карта бойових дій в Україні 22.04.22
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 22 квітня
0:03:52
Що відбувало в окупованій Термахівці Київської області
З першого дня окупації звірства росіян не знали меж. Жителі Термахівки розповідають, як це було
0:03:08
Як випікають паски для ЗСУ
Не тільки смачно, а й красиво! Як вся Україна пече паски для ЗСУ
0:05:46
звернення зеленського 21 квітня
Підсумки 57 днів війни з Росією. Нове звернення Зеленського до українців та світу
Виступ Зеленського у парламенті Португалії 21.04.2022
Ви можете допомогти захисту цивілізації Європи! Зеленський звернувся до парламенту Португалії
Ракетні удари по Запоріжжю та Дніпропетровщині 21 квітня
Ракетні удари по Запоріжжю та Дніпропетровщині 21 квітня — розповідаємо, що відомо
Новини України онлайн
Війна в Україні та останні новини: телемарафон ОНЛАЙН
Більше відео
Вірші про війну в Україні
Читати далі
Вірші про війну: як римування підтримує український бойовий дух
Коли страсна п'ятниця у 2022 році і що не можна робити
Читати далі
Традиції Страсної п’ятниці: що не можна робити перед Великоднем

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь