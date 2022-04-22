Жульєн з куркою та грибами — рецепт ідеальної закуски

Напевно, однією з найсмачніших страв з курки та грибів є французький жульєн. Ми підготували для тебе простий рецепт. Приготуй і насолодись стравою.

Що таке жульєн?

Жульєн має давню історію. Це слово походить від французького julienne — липневий, літній.

Французький шеф-кухар Жан Жюльєн у 1785 році вигадав суп із суміші тонко нашинкованих овочів. Від його прізвища й пішла назва відомої закуски.

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У наші дні так називають нарізані та тушковані овочі, курятину, гриби з сиром, запечені у сметані. Жульєн — це закуска, а не повноцінна страва.

Він подається невеликими порціями, найчастіше у горщиках, у яких готувався. Подають його максимально гарячим, з духовки. А їдять маленькою ложечкою.

Знадобиться

куряче філе — 500 г

печериці — 300 г

цибуля — 200 г

твердий сир — 300 г

вершки або сметана — 300-350 г

борошно — 2 ст.л.

сіль

перець

олія

Приготування

Порада: філе і печериці краще різати соломкою, а цибулю — кружечками.

Відвари філе до стану готовності. Це приблизно через 20 хвилин після закипання. Дай йому охолонути, а потім дрібно наріж. Наріж цибулю, почисть та поріж гриби. Обсмаж цибулю на пательні, додай гриби. Смаж, доки рідина не википить (10-15 хвилин) і додавай куряче філе. Посоли, поперчи та додай інші спеції за смаком, перемішай і зніми з вогню. На сухій пательні злегка обсмаж борошно. Додай до курки з грибами вершки та доведи всі інгредієнти до кипіння. Додай на пательню з борошном уже підсмажені гриби, філе та цибулю. Перемішай все і зніми з вогню. Викладай масу в горщики та посип сиром. Став горщики в духовку, не накривай їх кришками. Запікай протягом 15 хвилин при температурі 180 °С. Коли з’явиться золота скоринка, страва буде готовою.

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