Жульєн з куркою та грибами — рецепт ідеальної закуски

Напевно, однією з найсмачніших страв з курки та грибів є французький жульєн. Ми підготували для тебе простий рецепт. Приготуй і насолодись стравою.
Жульєн має давню історію. Це слово походить від французького julienne — липневий, літній.
Французький шеф-кухар Жан Жюльєн у 1785 році вигадав суп із суміші тонко нашинкованих овочів. Від його прізвища й пішла назва відомої закуски.
У наші дні так називають нарізані та тушковані овочі, курятину, гриби з сиром, запечені у сметані. Жульєн — це закуска, а не повноцінна страва.
Він подається невеликими порціями, найчастіше у горщиках, у яких готувався. Подають його максимально гарячим, з духовки. А їдять маленькою ложечкою.
Порада: філе і печериці краще різати соломкою, а цибулю — кружечками.
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