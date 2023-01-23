Фруктовый рай на завтрак — как приготовить яблочные оладьи за несколько минут

Блинчики, панкейки и оладьи стали одними из самых популярных блюд во всем мире. Ведь готовить их легко, быстро, а подходят к ним прекрасно разные начинки.
Тем более их можно напечь заранее и затем есть как разогретыми, так и охлажденными. Классический рецепт можно разнообразить новыми нотками.
Нутрициолог София Рожко поделилась интересным рецептом приготовления яблочных оладий с корицей, йогуртом и медом.
Для приготовления яблочных оладий тебе понадобятся:
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Софія Рожко. Нутриціолог (@sofi_rozhko)
Допис, поширений Софія Рожко. Нутриціолог (@sofi_rozhko)
А еще можно приготовить оладьи из манной крупы. Читай рецепт от кулинарного эксперта Алекса Якутова.
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