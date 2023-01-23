Фруктовый рай на завтрак — как приготовить яблочные оладьи за несколько минут

Блинчики, панкейки и оладьи стали одними из самых популярных блюд во всем мире. Ведь готовить их легко, быстро, а подходят к ним прекрасно разные начинки.

Тем более их можно напечь заранее и затем есть как разогретыми, так и охлажденными. Классический рецепт можно разнообразить новыми нотками.

Нутрициолог София Рожко поделилась интересным рецептом приготовления яблочных оладий с корицей, йогуртом и медом.

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Яблочные оладьи: ингредиенты

Для приготовления яблочных оладий тебе понадобятся:

5 яблок

4-8 ст.л. муки

сок половинки лимона

2 яйца

Рецепт яблочных оладий

Сними кожуру с яблок и натри их. Излишнюю жидкость отожми, добавь сок лимона, яйца и муку. Количество последнего зависит от сочности яблок. Все ингредиенты хорошо перемешай. Смажь сковороду маслом (можно сливочным) и жарь оладьи на маленьком огне под крышкой по три — четыре минуты с каждой стороны. Подавать можно с корицей, йогуртом и медом. Приятного тебе аппетита!

А еще можно приготовить оладьи из манной крупы. Читай рецепт от кулинарного эксперта Алекса Якутова.

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