Фруктовий рай на сніданок — як приготувати яблучні оладки за кілька хвилин

Млинчики, панкейки та оладки стали одними з найпопулярніших страв у всьому світі. Адже готувати їх легко, швидко, а смакують вони чудово з різними начинками.

Тим паче їх можна напекти заздалегідь і потім їсти як розігрітими, так і охолодженими. Класичний рецепт можна й урізноманітнити новими нотками.

Нутриціологиня Софія Рожко поділилась цікавим рецептом приготування яблучних оладок з корицею, йогуртом та медом.

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Яблучні оладки: інгредієнти

Для приготування яблучних оладок тобі знадобляться:

5 яблук

4-8 ст.л. борошна

сік половинки лимона

2 яйця

Рецепт яблучних оладок

Зніми шкірку з яблук і натри їх. Зайву рідину відіжми, додай сік лимона, яйця та борошно. Кількість останнього залежить від соковитості яблук. Усі інгредієнти добре перемішай. Змасти пательню олією або вершковим маслом та смаж оладки на маленькому вогні під кришкою по три – чотири хвилини з кожної сторони. Подавати можна з корицею, йогуртом та медом. Смачного!

А ще можна приготувати оладки з манної крупи. Читай рецепт від кулінарного експерта Алекса Якутова.

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