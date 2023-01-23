Фруктовий рай на сніданок — як приготувати яблучні оладки за кілька хвилин

Млинчики, панкейки та оладки стали одними з найпопулярніших страв у всьому світі. Адже готувати їх легко, швидко, а смакують вони чудово з різними начинками.
Тим паче їх можна напекти заздалегідь і потім їсти як розігрітими, так і охолодженими. Класичний рецепт можна й урізноманітнити новими нотками.
Нутриціологиня Софія Рожко поділилась цікавим рецептом приготування яблучних оладок з корицею, йогуртом та медом.
Для приготування яблучних оладок тобі знадобляться:
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Софія Рожко. Нутриціолог (@sofi_rozhko)
Допис, поширений Софія Рожко. Нутриціолог (@sofi_rozhko)
А ще можна приготувати оладки з манної крупи. Читай рецепт від кулінарного експерта Алекса Якутова.
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