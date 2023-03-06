Згущене молоко у домашніх умовах — простий рецепт від Євгена Клопотенка

Згущене молоко — універсальний продукт, смак якого у багатьох асоціюється з дитинством. Його можна додавати у млинці, печиво, тортики та навіть у каву чи чай.

Якщо ти ніколи не мав(-ла) справи із приготуванням цього продукту вдома — ти здивуєшся, як це просто і головне швидко.

Тому сьогодні ми пропонуємо приготувати домашнє згущене молоко за рецептом українського шеф-кухаря Євгена Клопотенка, у якому не буде нічого зайвого, лише молоко, цукор, масло та ванільний цукор.

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Інгредієнти

300 мл молока

300 г цукру

30 г масла

10 г ванільного цукру

Поради від Євгена Клопотенка, які зроблять згущене молоко смачнішим

Обирай молоко найвищої жирності і краще незбиране.

Більше молочних жирів у згущене молоко — то завжди краще, — розповідає Клопотенко.

Молоко має бути найсвіжішим. Інакше є ризик, що воно згорнеться і вийде згущений сир.

Готувати потрібно на середньому або малому вогні. Не допускай активного кипіння.

Регулярно помішуй, щоб не пригоріло.

Якщо під час приготування ти хочеш спробувати згущене молоко на смак, роби це чистою та сухою ложкою. Це потрібно, щоб молоко не згорнулося.

Усі секрети розкриті. Перейдемо до приготування.

Згущене молоко у домашніх умовах: покроковий рецепт

У невелику каструлю додай усі інгредієнти, гарно розмішай та постав на плиту на середній вогонь. Періодично помішуючи, вари молоко протягом 20 хвилин. Після цього дай час суміші охолонути до кімнатної температури.

Клопотенко зазначає: якщо хочеш отримати густішу консистенцію згущеного молока — постав його у холодильник на ніч. Готовий продукт потрібно зберігати у банці, яка щільно закривається, і в холодильнику.

Нехай смакує!

Згущене молоко ідеально пасуватиме до багатьох страв. Радимо додати його до яблучних оладок, рецептом яких ми поділилися раніше.

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