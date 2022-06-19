Секретна начинка! Рецепт неперевершених млинців від Володимира Ярославського

Шеф-кухар та суддя проекту МастерШеф Володимир Ярославський поділився покроковим рецептом приготування налисників на молоці.

Налисники — це одна з традиційних українських страв. Це смажені тонкі млинці з різноманітною начинкою.

Інгредієнти для налисників на молоці:

500 г молока

190 г борошна

35 г цукру

1 велике яйце

дрібка солі

25 г олії

25 г вершкового масла

Інгредієнти для начинки:

500 г минтаю

150 г цибулі

200 г печериць

100-150 г вершків

сіль, перець, трішки борошна та олія.

Тоненькі й смачні — можна їсти й так, можна фарширувати та підсмажувати, — каже кухар.

Приготування налисників на молоці

Беремо частину молока, приблизно 200 г. Додаємо яйце, цукор, сіль, борошно та змішуємо усе вінчиком. Консистенція тіста має бути схожою на густу сметану. Розбавляємо суміш залишком молока. Окремо розтоплюємо вершкове масло з олією, щоб воно було теплим, і вливаємо в тісто. Знову перемішуємо, і тісто готове.

Завдяки наявності в тісті вершкового масла та олії не потрібно змащувати пательню.

Суміш має вийти однорідною та без пухирців, тоді край млинців також буде рівний і м’який. Смажимо млинці на середньому вогні на спеціальній пательні.

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Приготування начинки

Начинку можна зробити будь-яку: м’ясну, рибну, солодку з молочним сиром чи фруктами.

Володимир Ярославський розповідає про рибну начинку.

Дрібно нарізаємо цибулю та смажимо її, додаємо печериці, потім додаємо порізану кубиком рибу (попередньо вийняти кісточки). Тушкуємо рибу та додаємо соус Ру (це обсмажене борошно з маслом), сіль, перець та вершки. Доводимо до досить густої консистенції. Даємо начинці охолонути, а потім в готові налисники кладемо начинку, загортаємо та поміщаємо у змащену маслом форму. Поверх налисників можна ще додати масла та вершків і запекти у духовці до рум’яної скоринки.

Не менш популярною стравою за налисники є панкейки. Вони теж смажаться на пательні, але дещо відрізняються від налисників. Раніше ми розповідали рецепт панкейків від Джеймі Олівера.