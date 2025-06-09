Блинчики на сухом молоке: как приготовить привычное блюдо необычным способом

Фото Unsplash Всего несколько ингредиентов — и блюдо, каждый кусочек которого доставляет удовольствие, уже на столе. Разве не звучит как мечта? На самом же деле это не фантазия, а достаточно реальный план действий, если ты знаешь, как правильно готовить блины на сухом молоке. Едва ли не у каждой семьи есть несколько своих рецептов этой вкусности. Однако на нее не всегда хватает традиционных ингредиентов. Так что приходится придумывать оригинальные способы приготовления как, например, с сухим молоком. Сомневаешься, что с этим ингредиентом блины уже не будут такими нежными и ароматными, как обычно? Если будешь придерживаться рецепта, у тебя есть все шансы на успех. Остается только убедиться в этом самостоятельно и узнать, действительно ли эти блины будут столь вкусными. Ингредиенты для блинов на сухом молоке сухое молоко — 4 столовые ложки подсолнечное или оливковое масло — 3 столовые ложки вода — 2 стакана яйца — 2 штуки мука — 1 стакан сахар — 1 столовая ложка соль — 1 чайная ложка Блинчики на сухом молоке — способ приготовления Сначала нужно просеять муку и сухое молоко, после чего смешать эти два ингредиента вместе. Дальше этого добавить к смеси немного остывшую кипяченую воду и быстро все перемешать. В отдельной миске следует смешать яйца, сахар и соль. Затем влить эту смесь в будущее тесто. Последний ингредиент, который нужно добавлять в тесто, — это растительное масло. Дальше остается только хорошо перемешать и оставить немного настояться смесь, пока разогревается сковорода. После того, как разогреется сковорода с растительным маслом, можно начинать жарить блины по две минуты с каждой стороны. Финальным шагом останется — дополнить блины любимой начинкой или наслаждаться вкусностями просто так. Хочешь еще немного поэкспериментировать с необычным ингредиентом? Тогда читай, что приготовить из сухого молока — подборка рецептов. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Масляна, Рецепты Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter