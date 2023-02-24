Млинці на ряжанці за десять хвилин: покроковий рецепт приготування

Млинці на ряжанці виходять м’якими, ніжними та ажурними. Їх можна поєднувати з різними начинками: як із солодкою, так і з солоною.
До того ж вони досить легкі та швидкі у приготуванні. Як приготувати млинці на ряжанці — читай у матеріалі.
Інгредієнти:
Спосіб приготування:
Його головне завдання — зробити млинці ажурними. Окріп прискорює реакцію як каталізатор. У гарячій воді сода та ряжанка починають швидку реакцію.
Після цього виділяється багато бульбашок вуглекислого газу.
Після цього виділяється багато бульбашок вуглекислого газу.
Відповідно, млинці виходять легкими, повітряними та ажурними.
Раніше ми розповідали, як приготувати вівсяномлинець та яка його користь.
А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!