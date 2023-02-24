Млинці на ряжанці за десять хвилин: покроковий рецепт приготування

Млинці на ряжанці виходять м’якими, ніжними та ажурними. Їх можна поєднувати з різними начинками: як із солодкою, так і з солоною.

До того ж вони досить легкі та швидкі у приготуванні. Як приготувати млинці на ряжанці — читай у матеріалі.

Млинці на ряжанці: покроковий рецепт

Інгредієнти:

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300 г борошна

300 мл окропу

500 мл ряжанки

2 яйця

1 ч. л. солі

1 ст. л. цукру

1 ч. л. соди без гірки

50 мл олії

Спосіб приготування:

Нагрій воду до стану окропу. Тим часом у велику миску додай два яйця, всип сіль і цукор. Збий віночком. Налий туди ряжанку і перемішай. Насип соду і влий олію. У рідину потроху всипай просіяне борошно (має бути дві повні склянки). Замішай все. Має вийти однорідне, досить густе тісто без грудочок. Якщо є міксер, можна використати його. Після закипання води помішуй тісто і потроху вливай в нього окріп. Після цього берись за випікання млинців. Для цього візьми сковорідку та сильно її розігрій. Влий олію, трохи почекай і наливай за допомогою ополоника тісто. Пекти млинці потрібно з кожного боку до 1 хв. Подавай їх гарячими на стіл.

Для чого потрібен окріп у рецепті

Його головне завдання — зробити млинці ажурними. Окріп прискорює реакцію як каталізатор. У гарячій воді сода та ряжанка починають швидку реакцію.

Після цього виділяється багато бульбашок вуглекислого газу.

Відповідно, млинці виходять легкими, повітряними та ажурними.

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