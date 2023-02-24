Блинчики на ряженке за десять минут: пошаговый рецепт приготовления

Блинчики на ряженке получаются мягкими, нежными и ажурными. Их можно сочетать с разными начинками: как со сладкой, так и с соленой.

К тому же они довольно легкие и быстрые в приготовлении. Как приготовить блинчики на ряженке — читай в материале.

Блинчики на ряженке: пошаговый рецепт

Ингредиенты:

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300 г муки

300 мл кипятка

500 мл ряженки

2 яйца

1 ч. л. соли

1 ст. л. сахара

1 ч. л. соды без горки

50 г растительного масла

Способ приготовления:

Нагрей воду до состояния кипятка. Тем временем в большую миску добавь два яйца и всыпь соль и сахар. Взбей венчиком. Налей туда ряженку и перемешай. Насыпь соду и влей масло. В жидкость понемногу всыпь просеянную муку (должно быть два полных стакана). Замешай все. Должно выйти однородное, довольно густое тесто без комочков. Если есть миксер, можно использовать его. После закипания воды помешивай тесто и понемногу вливай в него кипяток. После этого берись за выпекания блинов. Для этого возьми сковороду и сильно ее разогрей. Влей масло, немного подожди и наливай с помощью половника тесто. Печь блины нужно с каждой стороны до 1 мин. Подавай их горячими на стол.

Для чего нужен кипяток в рецепте

Его главная задача — сделать блинчики ажурными. Кипяток ускоряет реакцию, будто катализатор. В горячей воде сода и ряженка начинают быструю реакцию.

После этого выделяется много пузырьков углекислого газа.

Таким образом, блины выходят легкими, воздушными и ажурными.

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