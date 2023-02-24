Блинчики на ряженке за десять минут: пошаговый рецепт приготовления

Блинчики на ряженке получаются мягкими, нежными и ажурными. Их можно сочетать с разными начинками: как со сладкой, так и с соленой.
К тому же они довольно легкие и быстрые в приготовлении. Как приготовить блинчики на ряженке — читай в материале.
Ингредиенты:
Способ приготовления:
Его главная задача — сделать блинчики ажурными. Кипяток ускоряет реакцию, будто катализатор. В горячей воде сода и ряженка начинают быструю реакцию.
После этого выделяется много пузырьков углекислого газа.
После этого выделяется много пузырьков углекислого газа.
Таким образом, блины выходят легкими, воздушными и ажурными.
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