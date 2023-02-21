Тонкие и кружевные! Как приготовить блины на молоке и воде

Существуют десятки разных рецептов блинов. Мы с удовольствием едим их на праздники и по будням, на завтрак и ужин, дома и в ресторане.
Иногда блины могут не получиться, ведь тесто получилось неправильно замешанным. Поэтому и говорят, что первый блин всегда комом. Иногда нужно несколько раз приготовить блины по разному рецепту, чтобы набить руку на этом блюде.
Сегодня мы расскажем, как приготовить блины на молоке и воде.
Ингредиенты для блинов:
Готовые блины можно смазать сливочным маслом или добавить начинку и подавать к столу.
Несмотря на то, что блины готовятся с мукой и жарятся на сковороде, они могут быть полезны. Ранее мы рассказывали рецепты диетических легких блинов.
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