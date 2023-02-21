Тонкие и кружевные! Как приготовить блины на молоке и воде

Существуют десятки разных рецептов блинов. Мы с удовольствием едим их на праздники и по будням, на завтрак и ужин, дома и в ресторане.

Иногда блины могут не получиться, ведь тесто получилось неправильно замешанным. Поэтому и говорят, что первый блин всегда комом. Иногда нужно несколько раз приготовить блины по разному рецепту, чтобы набить руку на этом блюде.

Сегодня мы расскажем, как приготовить блины на молоке и воде.

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Рецепт блинов на молоке и воде

Ингредиенты для блинов:

молоко — 250 мл

вода — 300-400 мл

сахар — 2 ст. л.

мука — 240 г

яйца — 3 шт.

растительное масло — 2 ст. л.

Приготовление блинов на воде и молоке

Яйца следует смешать с сахаром и добавить половину молока. Затем постепенно подсыпать муку и тщательно перемешать. Тесто должно получиться без комочков и густым, похожим на тесто на оладьи. После этого добавить оставшееся молоко и тщательно перемешать. Дальше понемногу вливать в тесто воду, помешивая. Тесто должно получиться жидким. Добавить растительное масло и перемешать. Сковороду разогреть и смазать растительным маслом. Лучше брать сковороду с антипригарным покрытием. Так больше шансов, что блины не порвутся. Жарить блины на среднем огне с двух сторон до зарумянивания.

Готовые блины можно смазать сливочным маслом или добавить начинку и подавать к столу.

Несмотря на то, что блины готовятся с мукой и жарятся на сковороде, они могут быть полезны. Ранее мы рассказывали рецепты диетических легких блинов.

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