Кружевные, тонкие и очень вкусные: как приготовить блины на кефире с кипятком

Каждый ищет свой идеальный рецепт блинов. Их множество, но что-то простое и вкусное найти все же можно. Сегодня мы рассказываем, как приготовить блины на кефире с кипятком. Читай в нашем материале простой и пошаговый рецепт.
Блинчики на кефире и кипятке тоже могут быть тонкими и кружевными. Они получаются замечательными с первого раза, так что тебе не нужно быть знаменитым шеф-поваром, чтобы поразить своими кулинарными способностями.
Рецепт приготовления блинов почти такой же, как и классический, только вместо обычной воды или большего количества кефира тебе нужно влить в тесто кипяток. Этот способ также может стать настоящим спасателем на случай, если во время приготовления у тебя закончился кефир.
Пропорция 1:1 кефира с кипятком получается очень нежной и вкусной, поэтому блины можно есть даже без начинки и дополнений.
Понадобится
Фото: Pexels
Раньше мы рассказывали о традиционных и необычных рецептах вкусных блинов.
А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!