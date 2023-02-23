Кружевные, тонкие и очень вкусные: как приготовить блины на кефире с кипятком

Каждый ищет свой идеальный рецепт блинов. Их множество, но что-то простое и вкусное найти все же можно. Сегодня мы рассказываем, как приготовить блины на кефире с кипятком. Читай в нашем материале простой и пошаговый рецепт.

Блины на кефире с кипятком — пошаговый рецепт

Блинчики на кефире и кипятке тоже могут быть тонкими и кружевными. Они получаются замечательными с первого раза, так что тебе не нужно быть знаменитым шеф-поваром, чтобы поразить своими кулинарными способностями.

Рецепт приготовления блинов почти такой же, как и классический, только вместо обычной воды или большего количества кефира тебе нужно влить в тесто кипяток. Этот способ также может стать настоящим спасателем на случай, если во время приготовления у тебя закончился кефир.

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Пропорция 1:1 кефира с кипятком получается очень нежной и вкусной, поэтому блины можно есть даже без начинки и дополнений.

Понадобится

Кефир — 400 мл

Кипяток — 400 мл

Мука — 300 г

Яйца — 3 шт.

Сахар — 2 ст. л

Масло растительное — 2 ст. л

Сода — 0,5 ч. л

Соль — щепотка

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Как приготовить блины на кефире с кипятком

Теплый кефир смешай в мисочке со щепоткой соды. Дай постоять несколько минут. В мисочку добавь яйца, соль, сахар и хорошо взбей миксером или венчиком. Просей муку и добавляй небольшими порциями. Размешивай муку лопаткой или венчиком, чтобы не было комочков. Вскипяти чайник и добавь в тесто кипяток тоненькой струйкой. Добавь растительное масло. Хорошо размешай тесто и дай ему постоять 10 минут. На разогретой сковороде жарь блинчики с обеих сторон по 1-2 минуты. Готово!

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