С Масленицей 2026: теплые поздравления в картинках, прозе и стихах

Уже скоро аромат блинов заполонит дома украинцев, ведь приближается Масленица! Вікна подготовили для тебя теплые поздравления с Масленицей в картинках, а еще — в стихах и прозе! Сохраняй открытки и поздравляй самых родных с грядущими праздниками.

Поздравления с Масленицей 2026 в картинках для родных и близких

Открытки на любой вкус помогут тебе поздравить родных с Масленицей.

Поздравления с Масленицей в стихах

Праздник солнечный пришел,

Ставим все блины на стол!

Масленицу встретим

С пожеланьем этим:

Счастья близким и родным,

Пусть не будет стол пустым,

Пусть здоровье не оставит,

Сплетник на весь мир не “славит”,

Дружба крепнет, не черствеет,

Кошелек не опустеет,

А улыбок хоровод

Вас кружит из года в год!

Масленица в дом пришла

И весну нам принесла,

Блинчиков мы испечем,

Зиму дружно проведем.

Пусть весна будет щедра,

Всем желаю я добра,

Счастья, радости, везения,

Чумового настроения!

Поздравляю с Масленицей!

Пусть она согреет,

Даст тепла и радости,

Нежности, веселья.

Солнышком обнимет

И добром хранит,

Все проблемы снимет,

Мечты осуществит.

Ярких дней добавит,

Света и успехов,

Пусть живётся славно

И с задорным смехом!

Поздравления с Масленицей в прозе

С Масленицей тебя поздравляю! Пусть на столе всегда будут блины с икрой, в доме царит согласие, а в душе поселится тепло. Пусть зима заберет все невзгоды, а весна принесет счастье, удачу, радость, семейное благополучие и достаток.

Поздравляю с Масленицей! Пусть судьба всегда умасляет и бережет тебя. Пусть твоя жизнь будет яркой и сладкой, как мед, любовь — горячей, как свежеиспеченный блин, а материальное благополучие — жирным, как домашняя сметанка.

горячей, как свежеиспеченный блин, а материальное благополучие жирным, как домашняя сметанка. Поздравляю с Масленицей! Желаю, чтобы на столе было много блинов, в доме звучал смех, хорошее настроение захватывало всех вокруг, чтобы родные были рядом! Пусть эта неделя праздника станет счастливой и радостной, оставит только хорошие воспоминания!

