С Масленицей 2026: теплые поздравления в картинках, прозе и стихах

Уже скоро аромат блинов заполонит дома украинцев, ведь приближается Масленица! Вікна подготовили для тебя теплые поздравления с Масленицей в картинках, а еще — в стихах и прозе! Сохраняй открытки и поздравляй самых родных с грядущими праздниками.
Поздравления с Масленицей 2026 в картинках для родных и близких
Открытки на любой вкус помогут тебе поздравить родных с Масленицей.
Поздравления с Масленицей в стихах
Праздник солнечный пришел,
Ставим все блины на стол!
Масленицу встретим
С пожеланьем этим:
Счастья близким и родным,
Пусть не будет стол пустым,
Пусть здоровье не оставит,
Сплетник на весь мир не “славит”,
Дружба крепнет, не черствеет,
Кошелек не опустеет,
А улыбок хоровод
Вас кружит из года в год!
Масленица в дом пришла
И весну нам принесла,
Блинчиков мы испечем,
Зиму дружно проведем.
Пусть весна будет щедра,
Всем желаю я добра,
Счастья, радости, везения,
Чумового настроения!
Поздравляю с Масленицей!
Пусть она согреет,
Даст тепла и радости,
Нежности, веселья.
Солнышком обнимет
И добром хранит,
Все проблемы снимет,
Мечты осуществит.
Ярких дней добавит,
Света и успехов,
Пусть живётся славно
И с задорным смехом!
Поздравления с Масленицей в прозе
- С Масленицей тебя поздравляю! Пусть на столе всегда будут блины с икрой, в доме царит согласие, а в душе поселится тепло. Пусть зима заберет все невзгоды, а весна принесет счастье, удачу, радость, семейное благополучие и достаток.
- Поздравляю с Масленицей! Пусть судьба всегда умасляет и бережет тебя. Пусть твоя жизнь будет яркой и сладкой, как мед, любовь — горячей, как свежеиспеченный блин, а материальное благополучие — жирным, как домашняя сметанка.
- Поздравляю с Масленицей! Желаю, чтобы на столе было много блинов, в доме звучал смех, хорошее настроение захватывало всех вокруг, чтобы родные были рядом! Пусть эта неделя праздника станет счастливой и радостной, оставит только хорошие воспоминания!
