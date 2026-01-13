Масленица 2026: когда отмечают праздник в Украине

В 2026 году Масленица остается одним из самых ожидаемых праздников, что знаменует переход от зимы к весне.

Поскольку у этого праздника нет фиксированной даты и зависит от Пасхи, ежегодно украинцы высчитывают его заново — читай в материале, когда будут отмечать Масленицу в Украине в этом году.

Масленица 2026: когда отмечать праздник

В 2026 году праздничная неделя начнется в середине февраля. Масленица традиционно длится ровно одну неделю и завершается в канун Великого поста.

Празднование Масленицы длится неделю: в этом году праздник начинается 16 февраля, а заканчивается — 22 февраля.

Уже с понедельника, 23 февраля, для верующих начнется самый строгий в году Великий пост, который продлится до Пасхи, которая в 2026 году по православному календарю выпадает на 12 апреля.

Стоит заметить, что хоть Украина и перешла на новый юлианский календарь для неподвижных праздников, дата Пасхи и связанных с ней событий (в частности и Масленицы) все еще определяется традиционной пасхалией.

Традиции на Масленицу 2026: что нужно знать

В Украине этот праздник имеет глубокие корни и собственные уникальные традиции, часто отличающиеся от соседних стран. Кроме общеизвестного названия Масленица, у нас он исторически известен как Колодий, Сырная неделя, Сыропуст или Бабский праздник. Главный смысл праздника — это не только угощение, но и примирение, согласие и поиск пары.

Что касается еды, то хоть блины и стали популярны в Украине в последние десятилетия, аутентичное украинское блюдо на Масленицу всегда были вареники с сыром. Они обязательно должны быть с большим количеством масла и сметаны.

Кроме них, довольно распространены блинчики, сырники и слюнки, которые готовят как символ весеннего солнца.

Последний день Масленицы, 22 февраля, имеет особое значение. Это Прощенное воскресенье, когда принято просить прощения у родных, друзей и соседей за все нанесенные в течение года образы. Этот обряд помогает очистить душу и войти в Великий пост с легким сердцем и чистыми мыслями.

Читать по теме Тонкие и кружевные: как приготовить блины на молоке и воде Рассказываем пошаговый рецепт блинов на воде с добавлением молока.

Что нельзя делать на Масленицу 2026 в Украине

Масленица — это последняя неделя перед Постом, когда верующим уже запрещено употреблять мясо и мясные продукты (колбасы, ветчину, паштеты). Основу стола должны составлять молочные продукты, яйца, рыба и овощи.

С четверга по воскресенье категорически нельзя заниматься тяжелым физическим трудом. Ремонт, строительство или сложные хозяйственные работы считаются неуместными. Всю домашнюю работу следует завершить к среде. Считается плохой приметой встречать гостей в неубранном доме во второй половине недели.

В этот период нельзя прясть, шить или ткать, чтобы не запутать судьбу и не тревожить духов предков.

Нельзя злословить, сердиться, оскорблять близких или желать кому-то зла. Особенно важно избегать конфликтов в Прощенное воскресенье. Также нельзя отказывать, если гости хотят посетить вас, или скупиться на угощение.

Не рекомендуется проводить эту неделю в мрачном настроении или в одиночестве. По поверью, кто скучает по Масленице, тот проведет весь год в нищете.

Во время Сырной недели (как и на протяжении всего Великого поста) не совершается обряд венчания. Гулять свадьбу по народным обычаям не запрещено, однако верующие, как правило, переносят такие празднования на период после Пасхи.

Раньше мы писали, как приготовить блины на сухом молоке — читай в материале простой пошаговый рецепт.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!