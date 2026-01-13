Масляна 2026: коли відзначають свято в Україні

У 2026 році Масляна залишається одним із найочікуваніших свят, що знаменує перехід від зими до весни.

Оскільки це свято не має фіксованої дати й залежить від Великодня, щороку українці вираховують його заново — читай в матеріалі, коли відзначатимуть Масляну в Україні цьогоріч.

Масляна 2026: коли відзначати свято

У 2026 році святковий тиждень розпочнеться в середині лютого. Масляна традиційно триває рівно один тиждень і завершується напередодні Великого посту.

Святкування Масляної триває тиждень: цьогоріч свято починається 16 лютого, а закінчується — 22 лютого.

Вже з понеділка, 23 лютого, для вірян розпочнеться найсуворіший у році Великий піст, який триватиме до самого Великодня, що у 2026 році за православним календарем випадає на 12 квітня.

Варто зауважити, що хоч Україна і перейшла на новоюліанський календар для нерухомих свят, дата Великодня та пов’язаних із ним подій (зокрема і Масниці) все ще визначається за традиційною пасхалією.

Традиції на Масляну 2026: що треба знати

В Україні це свято має глибоке коріння і власні унікальні традиції, які часто відрізняються від сусідніх країн. Окрім загальновідомої назви Масляна, у нас воно історично відоме як Колодій, Сирний тиждень, Сиропуст або Бабське свято. Головний сенс свята — це не лише частування, а й примирення, злагода та пошук пари.

Щодо їжі, то хоч млинці і стали популярними в Україні в останні десятиліття, автентичною українською стравою на Масляну завжди були вареники з сиром. Вони обов’язково мають бути з великою кількістю масла та сметани.

Крім них, доволі поширеними є налисники, сирники та слинці, які готують як символ весняного сонця, що починає пригрівати дедалі сильніше.

Останній день Масниці, 22 лютого, має особливе значення. Це Прощена неділя, коли прийнято просити вибачення у рідних, друзів та сусідів за всі образи, заподіяні протягом року. Цей обряд допомагає очистити душу та увійти у Великий піст із легким серцем і чистими думками.

Що не можна робити на Масляну 2026 в Україні

Масниця — це останній тиждень перед Постом, коли вірянам уже заборонено вживати м’ясо та м’ясні продукти (ковбаси, шинку, паштети). Основу столу мають складати молочні продукти, яйця, риба та овочі.

З четверга по неділю категорично не можна займатися важкою фізичною працею. Ремонт, будівництво або складні господарські роботи вважаються недоречними. Всю хатню роботу слід завершити до середи. Вважається поганою прикметою зустрічати гостей у неприбраній оселі в другій половині тижня.

В цей період не можна прясти, шити чи ткати, щоб не заплутати долю та не тривожити духів предків.

Не можна лихословити, гніватися, ображати близьких або бажати комусь зла. Особливо важливо уникати конфліктів у Прощену неділю. Також не можна відмовляти, якщо гості хочуть завітати до вас, або скупитися на частування.

Не рекомендується проводити цей тиждень у похмурому настрої або на самоті. За повір’ям, хто сумує на Масляну, той проведе весь рік у злиднях.

Під час Сирного тижня (як і протягом усього Великого посту) не проводять обряд вінчання. Гуляти весілля за народними звичаями не заборонено, однак віряни зазвичай переносять такі святкування на період після Великодня.

