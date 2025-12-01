Поздравление с первым днем зимы в картинках: вот и пришло это волшебное время

Украина — одна из тех стран, которой посчастливилось переживать все четыре сезона года. Вот уже до нас дошла зима, на пороге новогодние праздники и семейный уют Рождества.

Поэтому пора поздравить друзей. Мы подготовили для тебя поздравления в картинках с первым днем зимы!

Также хотим рассказать тебе несколько интересных фактов об этом времени года.

Зима бывает календарной, астрономической и климатической.

Календарная зима у нас — это декабрь, январь, февраль, а в южном полушарии Земли — июнь, июль и август. Астрономическая зима у нас продолжается с 21 декабря по 21 марта. Климатическая, естественно, наступает тогда, когда средняя дневная температура опускается ниже нуля.

Зима может вызвать много неудобств. К примеру, в 2012 году в Венеции была настолько холодная зима, что гондолы оказались в ледяном плену. Лодки не смогли передвигаться по воде.

А как насчет главного героя зимы — снеговика? Сейчас это любимая забава для детей, а раньше эти фигуры создавали, чтобы задобрить зиму. Люди верили, что тогда время года будет не таким холодным и бурным.

А тебе мы предлагаем готовиться к Новому году и говорить об этом друзьям. Конечно, не забудь поздравить их с первым днем ​​зимы!

Поздравления с первым днем ​​зимы в картинках

